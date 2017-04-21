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Латвийскому порту предложили участвовать в «Северном потоке-2»

Экономика

Но против участия в этом проекте возражает министерство иностранных дел Латвии

Строительство газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2)
Иллюстрация: Nord-stream.com
Строительство газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2)

Рига, 20 апреля 2017, 19:55 — REGNUM  

Вентспилсский свободный порт и его терминалы Noord Natie Ventspils Terminals и Eurohome Latvija получили предложение участвовать в строительстве газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2), заявил мэр Вентспилса и председатель правления Вентспилсского порта Айвар Лембергс, сообщает LETA.

По его словам, Вентспилс может принять трубы, необходимые для строительства газопровода, разместить их на площадях порта и обеспечить поставку труб на место укладки. Сейчас площади терминалов недостаточно для хранения необходимого количества труб. Но строители газопровода обещают инвестировать 14 млн евро в расширение грузовых площадок, которые потом будут подарены управлению Вентспилсского порта.

Как утверждает Лембергс, согласно расчетам управления Вентспилсского порта, доходы латвийской экономики от участия в «Северном потоке — 2» могут составить 25 млн евро. Он также отметил, что против участия Латвии в этом проекте возражает министерство иностранных дел.

Как пояснил мэр Вентспилса, четыре из восьми членов правления порта делегированы от министерств: «МИД не хочет, чтобы Латвия принимала участие в реализации проекта, поскольку этого требуют поляки. […] У поляков есть свои интересы — они не хотят, чтобы Германия получала газ напрямую из России. Они хотят, чтобы в этой цепочке участвовали и они, и это желание понятно и похвально, но почему Латвия за это должна платить».

«Газ поступает из России, а его получателем является страна-член НАТО, экономический центр Европейского союза — Германия. Я считаю, что не поддерживать Nord Stream 2, при этом [в ситуации], когда Латвия может заработать, — это значит не поддерживать энергетическую безопасность Германии, что противоречит договору НАТО и договору Европейского союза», — заявил мэр Вентспилса.

Напомним, «Северный поток — 2» — проект газопровода из РФ в Германию. Является расширением «Северного потока». По пропускной способности и протяженности соответствует действующему газопроводу. Ряд европейских стран активно поддерживает реализацию проекта. В частности, Германия не раз выступала с критикой противников проекта.

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