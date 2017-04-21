Узбекистан снизил акцизные налоги для казахстанских компаний

Астана, , 19:41 — REGNUM О снижении Узбекистаном акцизов на сельхоз продукцию из Казахстана сообщила сегодня, 20 апреля, пресс-служба Министерства сельского хозяйства Казахстана. По данным Минсельхоза, изменения стали результатом официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Астану в марте 2017 года.

Изменения были приняты в рамках постановления «О дальнейших мерах по упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».

«Созданы благоприятные условия по доступу на рынок Узбекистана для казахстанских производителей сельскохозяйственной продукции. Отменен акцизный налог на макаронные изделия (ранее он составлял 50%). Кроме того снижены акцизы на ввозимую в Узбекистан сельскохозяйственную продукцию: — на 55% на муку пшеничную (с 11 до 5%);— в 2 раза на масло подсолнечное и сафлоровое (с 20 до 10%);— в 5 раз на консервированные овощи, без добавления уксуса (с 50 до 10%);— в 2,3 раза на фруктовые и овощные соки (с 70 до 30%);— в 2,8 раза на продукты для приготовления соусов и готовые соусы (с 70 до 25%, исключая томатный кетчуп и майонез)», — говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза.

В нем также отмечается, что экспорт казахстанской сельхозпродукции и продуктов ее переработки (90 товарных позиций) в 2016 году в стоимостном выражении составил 426,9 млн долларов (24 млрд руб.). Уточняется, что Казахстан экспортировал в Узбекистан в 2016 году 1,725 млн тонн зерна, 4,7 млн тонн муки, 96 тысяч тонн семян подсолнечника, 10,2 тыс. тонн растительного масла, 51 тыс. тонн картофеля.

Напомним, президент Узбекистана ШАвкат Мирзиёев прибыл в Казахстан с официальным визитом 22 марта. В рамках визита узбекского лидера в столице Казахстана прошел совместный бизнес-форум с участием представительных делегаций деловых кругов двух стран. По итогам переговоров Мирзиёева с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым было подписано 13 двусторонних соглашений. Кроме того на бизнес-форуме предприниматели двух стран заключили контракты почти на 1 миллиард долларов (более 56 млрд руб.).

Напомним также, что по данным первого заместителя председателя Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Садика Сафаева, в результате либерализации взаимной узбекистанско-казахстанской торговли, товарооборот между двумя странами только за первые три месяца 2017 года увеличился в стоимостном выражении на 30%.

«При этом, в количественном выражении узбекско-казахстанский товарооборот за три месяца увеличился на 40%», — сообщил Сафаев 14 апреля на первом заседании ташкентского международного «Пресс-клуба».

Вице-спикер отметил, что такой рост взаимной торговли обусловлен не только тем, что открылись новые дороги, «это не только логистика».

«Сняты таможенные барьеры, моральные», — подчеркнул Сафаев.

Он указал, что для двух стран открываются широкие возможности, в том числе будут развиваться связи между регионами.

Добавим также, что Узбекистан в 2017 году намерен увеличить экспорт плодоовощной продукции в Казахстан на 23% — до 560 тысяч тонн.

Отметим, по итогам 2016 года объемы товарооборота между Казахстаном и Узбекистаном превысили 2 миллиарда долларов (112 млрд руб.). В Узбекистане осуществляют деятельность свыше 230 предприятий с участием казахстанских компаний.

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