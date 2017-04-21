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Тамбовская промышленность наращивает объемы производства

Экономика

Рост наблюдается по 11 видам обрабатывающих производств

Цех
Цех

Тамбов, 20 апреля 2017, 18:57 — REGNUM  

В Тамбовской области сохраняется положительная динамика развития промышленного производства. Так, по данным Тамбовстата, за три месяца 2017 года рост промышленного производства в регионе составил 4,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Рост объема наблюдается в 11 видах обрабатывающих производств. Наибольший — в металлургическом производстве — в 271 раз, в производстве текстильных изделий — на 78%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — на 40%, напитков — на 31,7%, резиновых и пластмассовых изделий — на 27,4%, мебели — на 26,9%, прочих транспортных средств и оборудования — на 25,1%, в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 22,3%.

За три месяца обрабатывающими производствами отгружено товаров и выполнено работ на 30 млрд рублей. Наибольшая их доля приходится на производство пищевых продуктов.

Промышленное производство сегодня является сильной стороной экономического развития области, отмечал ранее губернатор Александр Никитин. В частности, новые производственные программы ведущих промышленных предприятий области составили основу регионального плана по импортозамещению. В индустриальных секторах промышленности создано и модернизировано 870 высокопроизводительных рабочих мест, освоен выпуск 51 вида конкурентоспособной продукции, внедрено 8 новых технологических процессов, введено в эксплуатацию более 1,7 тыс. единиц высокопроизводительного оборудования.

Росту промышленности способствовало тесное и эффективное взаимодействие региональной власти с Минпромторгом России. «Благодаря нашей активной позиции на федеральном уровне, мы имеем положительную динамику итоговых показателей промышленного производства и эффективную нормативно-правовую базу развития промышленности в целом», — отметил в своем отчете о работе исполнительной власти области за 2016 год Александр Никитин.

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