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Стать трудящимся: почти первомайский фоторепортаж

Экономика

Самая дефицитная рабочая профессия в Нижнем Новгороде — уборщик

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На ярмарке вакансий «Труд всем!» было представлено 6 тысяч вакансий
Андрей Репин © ИА REGNUM
На ярмарке вакансий «Труд всем!» было представлено 6 тысяч вакансий

Нижний Новгород, 20 апреля 2017, 20:03 — REGNUM  Через несколько дней наступит 1 мая и россияне будут отмечать: кто-то Праздник Весны и Труда, а кто-то по привычке День международной солидарности трудящихся. В 2017 году весна в Нижегородской области подвела всех, кто ждал ее несколько месяцев — 20 апреля на город обрушился снегопад и возникло ощущение, что вернулся февраль.

С трудящимися тоже не все гладко. В регионе, где каждый десятый человек живет за чертой бедности, официальный уровень безработицы составляет 0,54% (по данным за февраль 2017 года). Официально на начало марта были зарегистрированы в службе занятости 9,6 тыс. человек безработных, из них 8,6 тыс. человек (89,1%) назначено пособие по безработице.

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В советские времена очередь безработных на бирже труда был одним из символов «загнивающего Запада»
Андрей Репин © ИА REGNUM
В советские времена очередь безработных на бирже труда был одним из символов «загнивающего Запада»

Нижегородские чиновники не устают напоминать, что Нижегородская область входит в пятерку регионов России с самым низким уровнем безработицы. В пятерку лидеров по стране также вошли Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская и Ульяновская области. Уровень официальной безработицы в регионе почти в 2,5 раза меньше, чем в среднем по России.

В то же время реальный общий уровень безработицы в Нижегородской области на ту же дату составлял (по расчетам Росстата) 4,3%.

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Автор либо большой оптимист, либо его еще ни разу не увольняли
Андрей Репин © ИА REGNUM
Автор либо большой оптимист, либо его еще ни разу не увольняли

И если на погоду на уровне региональной власти повлиять никак нельзя, то проблемы людей, готовых присоединиться к армии трудящихся в Нижегородской области как-то пытаются.

Так, 20 апреля в Нижнем Новгороде на площадке городского центра занятости населения прошла ярмарка вакансий «Труд всем!». По предварительным подсчетам, в ярмарке приняли участие 2,5 тыс. соискателей. Очно рабочие места кандидатам предлагали около 30 нижегородских предприятий, среди которых крупные промышленные предприятия, банки и финансовые организации, силовые структуры, предприятия торовли и ЖКХ.

Еще десятки компаний участвовали в ярмарке в заочной форме. Среди них были даже такие, кто предлагал нижегородцам работу в Крыму.

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Желающие могли пообщаться с работодателями через Skype
Андрей Репин © ИА REGNUM
Желающие могли пообщаться с работодателями через Skype

В рамках мероприятия жители Нижнего Новгорда могли получить консультации по вопросам трудоустройства, защиты трудовых прав, ознакомиться с положением на рынке труда, принять участие в экспресс-тестировании, пройти собеседования с представителями кадровых служб крупных предприятий и организаций города, воспользовались консультациями юристов по вопросам труда и занятости.

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Желающих — очередь
Андрей Репин © ИА REGNUM
Желающих — очередь

Соискатели с ограниченными возможностями здоровья посетили консультационный пункт «Равные права — равные возможности», где специалисты центра занятости предоставили информацию об основных положениях действующего трудового законодательства, порядке прохождения обучения, переобучения и повышения квалификации по направлению службы занятости, а также о предприятиях и организациях, испытывающих потребность в работниках.

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Специальный стенд с вакансиями для людей с ограниченными возможностями
Андрей Репин © ИА REGNUM
Специальный стенд с вакансиями для людей с ограниченными возможностями

Кроме того, нижегородские учебные заведения представили свои программы профессионального обучения, переобучения, повышения квалификации по профессиям, востребованным на современном рынке труда.

В очном и заочном формате для соискателей было представлено свыше 6000 вакансий.

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Предприятия предлагают свои вакансии
Андрей Репин © ИА REGNUM
Предприятия предлагают свои вакансии

По словам руководителя «Центра занятости населения города Нижнего Новгорода» Ирины Морозовой, всего в базе на сегодня свыше 14 тыс. вакансий, среди которых рабочие, инженерно-технические специалисты. Также требуются работники транспортной сферы, торговли, министерства внутренних дел.

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Есть желающие встать на стражу закона?
Андрей Репин © ИА REGNUM
Есть желающие встать на стражу закона?

По данным городского центра занятости, на 1 апреля 2017 года в Нижнем Новгороде официально в качестве безработных зарегистрировано 3272 человека. Самым «безработным» остается Московский район города, где официальный уровень безработицы держится на уровне 0,56%. Самый низкий уровень безработицы в Автозаводском районе — 0,39%.

Наибольшая потребность работодателей зафиксирована в сферах транспортировки и хранения, информации и связи. Наименьшая потребность — в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания.

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Нужны кораблестроители
Андрей Репин © ИА REGNUM
Нужны кораблестроители

Десятку самых востребованных профессий среди квалифицированных рабочих кадров возглавляет уборщик производственных и служебных. Возможно, из-за того, что претендентам предлагают одну из самых низких зарплат — около 9 тыс. рублей. Замыкает ТОП-10 самых востребованных рабочих специальностей бетонщик со средней зарплатой 16,7 тыс. рублей.

Десятку самых востребованных вакансий для ИТР и служащих открывает специалист со средней заработной платой в 18,4 тыс. рублей. Замыкает ее врач станции скорой и неотложной помощи, которому обещают зарплату в 20 тыс. рублей.

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regnum author Андрей Репин
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