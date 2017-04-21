Пятница, 21 Апреля 2017 года
00:10:56 МСК

По уши в тени: почти 45% жителей СКФО получают «серую» зарплату

Экономика

Северный Кавказ по-прежнему занимает лидирующие позиции по числу занятых в теневом секторе экономики

Неофициальная зарплата
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Неофициальная зарплата

Грозный, 20 апреля 2017, 18:01 — REGNUM  

Почти половина всего работающего населения в Северо-Кавказском федеральном округе трудится без оформления трудовых отношений. В теневом секторе, согласно данным Росстата, заняты 45% жителей округа.

Больше всего неформально занятых работников в Чечне, где показатель «теневиков» превысил 63%, пишет «Комсомольская правда». В Дагестане количество людей, получающих скрытые заработки, составляет 662 тыс. человек или более половины всех трудоспособных граждан. По данным издания, почти все «теневики» имеют «серый» доход как дополнительный к основному заработку.

В Кабардино-Балкарии за 2016 год число неформально занятых выросло более чем на 3%, в Ингушетии, напротив, их число сократилось на 1%. В Северной Осетии количество «теневиков» уменьшилось в течение 2016 года на 6%, а в Карачаево-Черкесии — на 1,5%.

В Ставропольском крае в 2016 году из тени вышли почти 2% неформально занятых, их стало меньше на 25 тысяч человек.

Также по теме: Глава Минфина оценил объем фонда «серой» зарплаты в России

Бороться с серыми зарплатами пытаются кнутом, а нужен пряник: эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 апреля, на коллегии Минфина РФ глава ведомства Антон Силуанов оценил объем «серых» зарплат в России более чем в 10 трлн рублей. По мнению министра, такой объем «серого» фонда зарплат является следствием «глубоких структурных диспропорций, в том числе в уровнях налоговой нагрузки между белой и серой экономикой».

Также по теме: В Дагестане выявили 46 тысяч человек, получающих «серую» зарплату

В Карачаево-Черкесии предстоит вывести из тени 18 тысяч человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения в сфере выплат заработной платы
Главное сегодня
NB!
20.04.17
«Когда санкции мешают бизнесу американских компаний, то делают исключения»
МадридИспания Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
20.04.17
Алексей ЮсевГерой-убийца: «Последствия» для россиян
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
20.04.17
Военный Донбасс: ВСУ готовят наступление к майским праздникам
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
20.04.17
«России пора преобразовать себя из невинной жертвы в достойного противника»
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
20.04.17
Андрей РепинСтать трудящимся: почти первомайский фоторепортаж
Нижний НовгородРоссия 1 мая Экономика
NB!
20.04.17
Военные США на учениях будут стрелять по макетам российских танков
ВашингтонСША Военные учения Техника
NB!
20.04.17
Опыт реновации жилья распространят на регионы: права, ипотека и парковки
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Экономика
NB!
20.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 20 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
20.04.17
Законопроект о лишении гражданства РФ террористов отозван из Госдумы
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
20.04.17
Станислав ТарасовГрузия может оказаться в эпицентре борьбы между Россией и Азербайджаном
МоскваРоссия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
20.04.17
Законопроект о перезахоронении Ленина внесен в Госдуму — детали
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
20.04.17
Нижегородский сити-менеджер продолжает трудовую династию за бюджетный счет
Нижний НовгородРоссия Высшее образование Экономика
NB!
20.04.17
Военный Донбасс: в ожидании наступления Украины
ДонецкДНР Война на Донбассе: главное Политика
NB!
20.04.17
Игорь Павловский«Чёрная дыра» Эстония: десять лет после «Бронзового солдата»
ТаллинЭстония Экономика Эстонии Политика
NB!
20.04.17
«Назло маме»: Литва законодательно запретила российское электричество с АЭС
ВильнюсЛитва Строительство АЭС в Белоруссии Экономика
NB!
20.04.17
Путин указал единственный способ назвать своего преемника
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
20.04.17
Программу «Дальневосточного гектара» могут распространить на всю Россию
МоскваРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Экономика
NB!
20.04.17
Олег Скрипка предложил изолировать не знающих украинский язык в гетто
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Общество
NB!
20.04.17
Украинский флот готовится к атаке в Азовском море
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
20.04.17
На Украине боятся захвата Белоруссии во время учений «Запад-2017»
КиевУкраина Военные учения Политика
NB!
20.04.17
«Правосека», обокравшего миссию Красного Креста, отпустили безнаказанным
ЛуганскЛНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
20.04.17
Владимир СтанулевичГринпису не стоит в России произносить слово «блокада»
АрхангельскРоссия Проблемы экологии Политика
ещё главное