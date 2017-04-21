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«Яндекс» открывает офис продаж в Казахстане

Экономика

Российская компания выходит на казахстанский рынок интернет-рекламы

Астана, 20 апреля 2017, 18:00 — REGNUM  Крупнейшая российская интернет-компания «Яндекс», владеющая одноименной системой веб-поиска и интернет-порталами, пришла на казахстанский рынок интернет-рекламы.

Как сообщила пресс-служба компании, Яндекс открывает офис продаж в Алма-Ате. Сотрудники казахстанского представительства будут заниматься продвижением рекламных продуктов и помогать партнерам и клиентам строить рекламные кампании.

«Рынок интернет-рекламы быстро развивается: меняются форматы, появляются новые продукты и технологии — например, более сложные таргетинги. Работая с клиентами и партнерами на месте, мы поможем им эффективнее пользоваться преимуществами разных инструментов и видов рекламы с учетом специфики местного рынка», — приводит пресс-служба слова директора офиса Яндекса в Казахстане Артема Борисова.

В сообщении отмечается. Что в новом офисе на первоначальном этапе будут работать 5−7 человек, однако с увеличением объемов работы штат сотрудников будет расширяться.

В пресс-службе Яндекса отметили также, что по данным TNS Web Index за январь 2017 года, доля пользователей интернета в городах Казахстана (без учета мобильного трафика) выросла на 9 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достигла 82%.

«Эта аудитория активно пользуется Яндексом: в день он получает от пользователей Казахстана около пяти миллионов поисковых запросов. Благодаря высокой доле пользователей интернета, ее положительной динамике и активности аудитории, интернет-реклама становится всё более эффективным каналом продаж на территории Казахстана», — резюмируется в сообщении.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, количество интернет-пользователей в Казахстане в 2015 году составило более 12 миллионов человек.

При этом доходы предприятий от услуг интернет-связи за три квартала 2015 составили 144,4 миллиарда тенге (30,6 млрд рублей).

Согласно отчету Всемирного экономического форума Global Information Technology Report 2015, Казахстан по индексу сетевой готовности занял 40 место в мире. Для сравнения, Россия занимала в этом рейтинге 41 место, Украина — 71, Киргизия — 98. При этом, Казахстан занимал 17-е место по стоимости сотовой связи, по интернету — 8-е место.

Между тем, как сообщает Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана, доля пользователей Интернета в Казахстане за период 2011—2016 гг. возросла с 50,6 до 76,8%. При этом доля пользователей в возрасте 6−15 лет в республике в 2016 году составила 62,1% (в 2011 — 55,8%). Что касается пользователей в возрасте 16−74 лет, то их доля с 2008 года выросла в пять раз — с 15,1% до 80,2%. При этом количество предприятий, имеющих доступ к интернету, в 2016 году составило 75 779 единиц. Затраты компаний на информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) за тот же период составили 269,5 млрд тенге (49 млрд руб.). Больше всего затрат на ИКТ было сделано в предприятиях оптовой и розничной торговли — 52,1 млрд тенге (9,4 млрд руб.). На втором месте по затратам на ИК расположились компании, занятые в обрабатывающей промышленности — 35,7 млрд тенге (6,49 млрд руб.), на третьем — телекоммуникационные компании — 35,2 (6,4 млр руб.).

Отметим также, что по данным TNS Infratest, опубликованным в исследовании Connected Consumer Survey 2016, проведенном по заказу американской транснациональной корпорации Google, Казахстан лидирует на постсоветском пространстве по количеству пользователей смартфонов — 65% населения.

Напомним, в рамках исследования были опрошены свыше 60 тысяч респондентов в 61 стране мира, в том числе и в Казахстане. Согласно результатам исследования, доля пользователей смартфонов среди молодежи (до 25 лет) составляет 91%, среди людей старше 35 лет — 85%. В среднем, на одного жителя республики приходятся 2,1 подключенных к Интернету устройства. 77% казахстанцев пользуется Интернетом для личных целей. Кроме того, выяснилось, что в целом 86% интернет-пользователей в Казахстане находятся онлайн ежедневно. Среди участников исследования в возрасте до 25 лет ежедневно пользуется Интернетом 93%, в возрасте 25−34 лет — 94%. При этом выяснилось, что 76% респондентов при поиске информации в первую очередь обращаются к Интернету. А 82% телезрителей пользуются смартфонами во время ТВ-просмотра. Следует также отметить, что среди респондентов в возрасте до 35 лет 88% чаще используют для своих нужд смартфон и только 57% — компьютер.

Добавим, в 2016 году по разным оценкам общий объем рынка рекламы в Казахстане составил порядка 30−35 млрд тенге (5,4−6,3 млрд руб.). При этом главными получателями этих денег (порядка 60%) стали телеканалы, доля наружной рекламы составила 15%, печатных СМИ — 10%, радио — 5% и интернет — 4%.

Между тем, согласно данным компаний TNS CA и GemiusAudience по казахстанской аудитории, в 2015 году самым популярным среди населения Казахстана был ресурс Mail.ru с ежемесячной аудиторией в 5,3 млн. человек. Вторым по посещаемости интернет-ресурсом стала крупнейшая российская сеть Вконтакте, которая имеет 4,73 млн. зарегистрированных пользователя. Добавим также, что в 2016 году первую тройку казахстанских интернет сайтов по количеству рекламодателей составили: Zakon. kz, Kolesa. kz, Nur.kz.

Добавим также, что офисы Яндекса есть в России, на Украине, в Белоруссии, Германии, Нидерландах, Турции, США, Швейцарии и Китае, а теперь и в Казахстане.

Чистая прибыль компании в 2016 году составила 6,8 млрд рублей (111,8 млн долларов) и уменьшилась на 30% по сравнению с 2015 годом. Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) в четвертом квартале 2016 года составила в среднем 55,4% (по данным LiveInternet).

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