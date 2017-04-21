Опыт реновации жилья распространят на регионы: права, ипотека и парковки

Москва, , 18:01 — REGNUM Законопроект о реновации жилья в Москве будет существенно доработан ко второму чтению. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля, об этом говорилось в ходе дискуссии. В мае пройдут парламентские слушания, где будут дополнительно обсуждаться предложения парламентариев.

Распространить на регионы

В преддверии второго чтения в Госдуме пройдут парламентские слушания, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения. По его мнению, нормы законопроекта могут быть распространены на регионы. «Если вопрос начнёт решаться в Москве, возможно, его можно будет распространить на регионы. Для нас это первый опыт передачи полномочий. Надо обсудить все нюансы», — сказал он.

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Задача парламентариев в рамках рабочей группы сделать так, чтобы большинство вопросов были сняты до второго чтения, указал парламентарий. «Во втором чтении (нужно) прийти к продуманному решению, к пониманию того, что все те темы, которые вы поднимаете вместе с коллегами, экспертами, чтобы они были учтены. Будем дальше работать в этом направлении», — сказал Володин.

Прозрачность переселения

Так, по словам главы комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева («Единая Россия»), необходимо «сформировать четкие прозрачные правила переселения в рамках программы». «Необходимо закрепить публичное и прозрачное обсуждение переселения и права на судебную защиту», — говорит он. Парламентарий указал на то, что не противоречащим Конституции принудительным механизмом прекращения права собственности является механизм изъятия для государственных нужд. При переселении людей «не должны быть нарушены основополагающие нормы гражданского законодательства», отметил депутат. Кроме того, правительству Москвы необходимо подготовить нормативно-правовые акты, которые народные избранники должны успеть увидеть до третьего чтения законопроекта.

Публичность

Комитет Госдумы по законодательству обратил внимание на то, что законопроектом не предусмотрено создание системы публичного информирования правообладателей о принятых решениях о реновации, о выводе многоквартирного дома из эксплуатации, а также о выполнении мероприятий по реновации, о формах предлагаемых проектов договоров. Законопроект не предусматривает процедуру выявления правообладателей, которая применяется, например, при изъятии земельных участков в соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса РФ, для их уведомления о предстоящем изъятии. «Отсутствие подобных правил, при том что ключевые вопросы реновации предложено определить на федеральном уровне, может привести к негативным последствиям на рынке недвижимости», отмечает комитет.

Ипотека и реновация

Для защиты конституционного права собственности в уточнении нуждаются положения законопроекта, посвященные освобождению собственниками нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу (в части формы возмещения, критериев предоставляемого помещения, определения существенных условий предлагаемого договора, порядка освобождения помещений). «В законопроекте следует определить судьбу ограничений прав на освобождаемые в рамках реновации объекты недвижимости и обременений этих объектов (ипотека и тому подобное)», — отмечают в комитете Госдумы по законодательству.

Автомобили и многоэтажная застройка

В ЛДПР высказали опасения, что с возрастанием этажности застройки районов в связи с реновацией возрастут транспортные проблемы столицы. «Сейчас Москва стоит в 10-балльных пробках, как будет, когда программа закончится, как будем жить?» — высказал опасение депутат Игорь Лебедев.

Ответ на этот вопрос глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев («Единая Россия») надеется увидеть в нормативно-правовых актах правительства Москвы. «В этих нормативных актах везде останется норма, чтобы на каждую квартиру было постановочное место, если ты имеешь автомобиль», — полагает депутат. «Что касается общественного транспорта, то вся инфраструктура будет развиваться», — добавил Москвичев.

Законопроект о сносе пятиэтажек Госдума приняла в первом чтении. Регламентируется предоставление жилья собственникам квартир в московских пятиэтажках и, как указывали авторы — депутаты и сенаторы — это обеспечит прозрачность процесса.

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