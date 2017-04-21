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Госдума приняла в первом чтении законопроект о сносе пятиэтажек

Экономика

В столице предлагают реновацию жилья

Пятиэтажка
Фазиль Гадалов
Пятиэтажка

Москва, 20 апреля 2017, 17:48 — REGNUM  Законопроект о сносе пятиэтажек Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля. В ходе дискуссии спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что проект может быть распространен на регионы. «Возможно, мы реализуем его в регионах», — отметил он. «Для нас это первый опыт решения такой задачи», — добавил парламентарий.

Нормами регламентируется предоставление жилья собственникам квартир в московских пятиэтажках и, как указывали авторы — депутаты и сенаторы — обеспечит прозрачность процесса.

Реализовать новую программу без внесения отдельных изменений в законодательство не представляется возможным, отметил один из авторов Николай Гончар («Единая Россия»). Так называемые «хрущевки», «дома являются ветхими, но не соответствуют установленным законодательством критериям аварийности», — указал он.

Реновация также позволит частично решить проблему «очередников» — заложено, что квартиры получат 25% — 27% столичных «очередников», добавил Гончар в ходе обсуждения.

Правительство Москвы законопроектом берет на себя огромный объем социальных обязательств, отметил в ходе обсуждения глава комитета Госдумы по строительству Евгений Москвичев («Единая Россия»). «Основной проблемой являются сроки строительства, их необходимо сократить, через 20 лет нас ждет коллапс из аварийных домов», — отметил парламентарий.

Спецфонд

Так, в частности для реализации программы планируется создать специализированную некоммерческую организацию — фонд содействия реновации жилищного фонда в городе Москве. Он сможет выполнять как роль заказчика строительства, так и функции самого застройщика. Кроме того, организация также будет вправе привлекать средства граждан по договорам долевого участия. Ответственным за обязательства фонда будет правительство Москвы.

Дополнительные полномочия

Для сокращения сроков строительства московские власти наделяются рядом дополнительных полномочий. В частности, в кварталах, подлежащих реновации, возможно изменение высотности зданий, назначения земель и других категорий, установленные Правилами землепользования и застройки. Для ускоренного подключения домов к инфраструктуре на застраиваемых участках будет вводиться публичный сервитут. Кроме того, предлагается разрешить отступление от федеральных технических регламентов, требований пожарной и санитарной безопасности.

Всего в рамках программы реновации в Москве планируется снести порядка 8 тыс. домов и переселить около 1,6 млн человек. Программа реновации столичного жилья была одобрена президентом Владимиром Путиным на встрече с московским мэром Сергеем Собяниным. Мэр Москвы внес поправки в бюджет столицы, которые предполагают потратить в 2017 году на подготовку сноса пятиэтажек 96,5 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: «Распространять реновацию жилья еще на 14 городов без денег бессмысленно»

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