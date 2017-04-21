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Россия всегда играла одну из ключевых ролей в работе МАГАТЭ

Экономика

«Благодаря российскому участию, в ближайшие пару лет под эгидой МАГАТЭ ежегодно будут обучаться более сотни специалистов из стран, только вступающих на путь использования мирного атома»

Флаг МАГАТЭ
Иллюстрация: Ru.wikipedia.org
Флаг МАГАТЭ

Москва, 20 апреля 2017, 17:37 — REGNUM  Госкорпорация «Росатом» и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились о совместном укреплении ядерной инфраструктуры в странах, которые только встали на путь развития национальной атомной энергетики

Речь, в частности, идет о подготовке специалистов-атомщиков, разработке систем регулирования отрасли, анализ всех объектов безопасности, который должен идти под эгидой МАГАТЭ. Соглашение о российском внебюджетном взносе на реализацию проектов по укреплению ядерной инфраструктуры в странах — новичках атомной отрасли было подписано генеральным директором Росатома Алексеем Лихачёвым и главой МАГАТЭ Юкия Амано в рамках визита генерального директора Росатома в Вену 19 апреля.

«Россия стояла у истоков создания и всегда играла одну из ключевых ролей в работе Международного агентства по атомной энергии, — заявил член комитета Государственной думы РФ по энергетике Геннадий Скляр. — Обладая мощным портфелем зарубежных заказов на строительство АЭС, наша страна как никто другой заинтересована в безопасном функционировании объектов атомной энергетики и неукоснительном соблюдении всех современных норм и требований в области ядерной безопасности».

«Портфель зарубежных заказов Росатома на сегодня превышает три десятка энергоблоков, и российская сторона придерживается мнения, что все действия в рамках этого сотрудничества должны подчиняться нормам и правилам МАГАТЭ, — напомнил Скляр. — В связи с этим инициатива Росатома по развитию инфраструктуры атомной энергетики стран-новичков вполне вписывается в стратегию атомной госкорпорации. Благодаря российскому участию, в ближайшие пару лет под эгидой МАГАТЭ ежегодно будут обучаться более сотни специалистов из стран, только вступающих на путь использования мирного атома. Эксперты из стран-новичков получат доступ к обширной базе российских навыков и опыта в таких областях как лицензирование объектов использования атомной энергии, проведение экспертизы и оценки безопасности регулирующими органами, развитие людских ресурсов и кадровое планирование для новых или расширяющихся ядерно-энергетических программ».

«Депутаты Государственной думы будут поддерживать усилия МАГАТЭ и ГК «Росатом» по линии межпарламентского сотрудничества со странами, вставшими на путь развития национальной атомной энергетики», — резюмировал член комитета Государственной думы РФ по энергетике .

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