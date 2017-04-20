Силуанов обозначил «потолок» потенциала экономики РФ

И рассказал об амбициозных задачах

Москва, , 14:07 — REGNUM «Потолок» потенциала экономики Российской Федерации без реформ составляет 1,5% в год, считает глава Минфина Антон Силуанов.

«Без реализации структурных изменений темпы роста упрутся в «потолок потенциала экономики», который по оценкам находится не выше 1,5% в год», — заявил Силуанов на расширенном заседании коллегии Минфина.

Задачи у Минфина более амбициозные — обеспечение роста не ниже среднемировых темпов: то есть 3,0−3,5% в год, сообщил Силуанов.