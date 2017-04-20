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Налоговые поступления в бюджеты субъектов РФ за год выросли на 9%

Экономика
Основные налоги, формирующие доходы бюджетов субъектов РФ, — НДФЛ, налог на прибыль, акцизы

Москва, 20 апреля 2017, 14:04 — REGNUM  В 2016 году: несмотря на слабые макроэкономические показатели налоговых поступлений в консолидированные бюджеты регионов России выросли на 9,4% и составили почти 7,6 трлн рублей, сообщили в ФНС.

В структуре консолидированного бюджета РФ доля поступлений в региональные бюджеты составила 52%.

Основными налогами, формирующими доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ, являются НДФЛ, налог на прибыль, акцизы и имущественные налоги.

Так, в 2016 году:

— НДФЛ поступило более 3 трлн рублей с ростом на 7,5%;

— налога на прибыль организаций — 2,3 трлн рублей (+8,1%);

— имущественных налогов — 1,1 трлн рублей (+4,5%);

— акцизов — 661,7 млрд рублей (+36%).

Самым важным для региональных бюджетов является налог на доходы физических лиц. В 2016 году его доля составила 40%. Рост поступлений налога на 7,5% соответствует росту номинальной заработной платы (+7,7% за 2016 год).

Это свидетельствует о качественном администрировании платежей с фонда оплаты труда, а также опровергает мнение некоторых экспертов об уводе зарплат в тень.

Другой важный налог, формирующий бюджет субъекта РФ, — это налог на прибыль, доля которого в рассматриваемом периоде составила 30%. В ряде регионов, особенно там, где экономика имеет сырьевую направленность, доля налога на прибыль значительно выше.

Рост поступлений обусловлен не только положительной динамикой финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков, но и повышением эффективности налогового администрирования.

Акцизов на алкогольную продукцию поступило 67,5 млрд рублей, что на 25,2% больше, чем в 2015 году. При этом такой темп роста достигнут без увеличения ставок. Рост поступлений по этому направлению удалось обеспечить благодаря пресечению масштабных схем уклонения от уплаты акцизов в 2016 году.

Были проведены резонансные налоговые проверки в двух регионах страны, которые позволили не допустить распространение подобной ситуации в других субъектах РФ.

Для унификации подходов к планированию региональных бюджетов ФНС России разработала методику прогнозирования поступлений по всем видам налоговых доходов. Применение методики позволяет принимать обоснованные решения в части оценки доходной части региональных бюджетов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению эксперта, в 2016 году в регионах России ряд основных показателей — динамика инвестиций, доходы населения и потребление (розничная торговля) — снижались. при этом показатели сбалансированности бюджетов заметно улучшились, но в основном за счет Москвы.

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Региональные и муниципальные бюджеты - 2016
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