Россия продолжает зависеть от нефти, вызовы не исчезли — Медведев

Москва, , 13:50 — REGNUM Вызовы, с которыми экономика России сталкивалась в 2016 году, никуда не делись, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.

«Прошлый год был тоже сложным, был годом экономии ресурсов. Вызовы, с которыми мы столкнулись ранее, никуда не исчезли», — констатировал он. «Действительно, сохраняются и санкции, и финансовые ограничения. Рыночная конъюнктура остается весьма неблагоприятной», — отметил глава правительства.

И хотя основные вызовы не связаны с нефтяной конъюнктурой, это вызовы долгосрочные, полагает Медведев.

Он признал зависимость экономики от нефтяной конъюнктуры, говоря о краткосрочных и среднесрочных вызовах. «Спад в экономике удалось остановить. Считаю, что это действительно главная победа по итогам 2016 года», — заявил Медведев.