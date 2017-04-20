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Россия продолжает зависеть от нефти, вызовы не исчезли — Медведев

Экономика
Рыночная конъюнктура остается неблагоприятной

Москва, 20 апреля 2017, 13:50 — REGNUM  Вызовы, с которыми экономика России сталкивалась в 2016 году, никуда не делись, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.

«Прошлый год был тоже сложным, был годом экономии ресурсов. Вызовы, с которыми мы столкнулись ранее, никуда не исчезли», — констатировал он. «Действительно, сохраняются и санкции, и финансовые ограничения. Рыночная конъюнктура остается весьма неблагоприятной», — отметил глава правительства.

И хотя основные вызовы не связаны с нефтяной конъюнктурой, это вызовы долгосрочные, полагает Медведев.

Он признал зависимость экономики от нефтяной конъюнктуры, говоря о краткосрочных и среднесрочных вызовах. «Спад в экономике удалось остановить. Считаю, что это действительно главная победа по итогам 2016 года», — заявил Медведев.

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