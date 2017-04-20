Закон о сносе пятиэтажек могут распространить на Санкт-Петербург

Москва, , 13:42 — REGNUM Закон о реновации жилья может быть распространен на Санкт-Петербург — если удастся найти деньги. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля, об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

«Москваа является на сегодняшний день самым бюджетообеспеченным субъектом РФ. Если удастся найти деньги и другим субъектам Федерации, я думаю, что, может быть, не в таких масштабах, но (там) тоже начнется решение этой проблемы. Это актуально и для Санкт-Петербурга, и для других больших городов», — заявил парламентарий.

Госдума 20 апреля в первом чтении рассмотрит законопроект о реновации жилья в Москве. Программа реновации столичного жилья была одобрена президентом Владимиром Путиным на встрече с московским мэром Сергеем Собяниным. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в марте 2017. Он регламентирует предоставление жилья собственникам квартир в московских пятиэтажках и, как указывали авторы, обеспечит прозрачность процесса.

В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. м. Закон коснется около 1,6 млн москвичей.

Ранее в Госдуме предлагали распространить действие закона на всю Россию, в частности, с подобными предложениями выступали лидер КПРФ Геннадий Зюганов и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

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