Глава Минфина оценил объем фонда «серой» зарплаты в России

Москва, , 13:38 — REGNUM Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил объем «серых» зарплат в России более чем в 10 трлн рублей. Об этом он заявил на коллегии финансового ведомства 20 апреля.

«Объем «серого» фонда зарплат составляет более 10 трлн рублей в год», — сказал Силуанов, добавив, что из сложившейся ситуации необходимо искать выход.

По словам Силуанова, такой объем «серого» фонда зарплат является следствием «глубоких структурных диспропорций, в том числе в уровнях налоговой нагрузки между белой и серой экономикой».

Сокращение теневого сектора российской экономики возможно при сочетании экономических стимулов. Кроме того, этого сектора является существенным резервом для повышения собираемости налогов.

Ранее в России выросла доля тех, кто готов получать часть заработка «в конверте» — то есть, серую зарплату. Доля жителей России, согласных получать так называемую серую зарплату, выросла на 6% по сравнению с декабрем 2015 года.

Участники опроса поясняли, что их позиция обусловлена затянувшимся процессом трудоустройства и отсутствием доверия к пенсионной системе. По мнению специалистов, рост неформального рынка труда в стране продолжится.

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