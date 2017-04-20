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Бюджет Краснодара: Доходы растут, дефицит сокращается

Экономика
Казна города пополнилась более чем на 2,5 млрд рублей

Краснодар, 20 апреля 2017, 13:17 — REGNUM  Бюджет Краснодара на 2017 год снова откорректирован. Изменения в сторону увеличения парламентарии утвердили на последнем заседании законодательного органа кубанской столицы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе думы Краснодара 20 апреля.

Так, выросли на 2 млрд 577 млн рублей как доходы, так и расходы городского бюджета. Произошло это за счет субсидий из краевого бюджета. Подавляющая часть средств, добавленных в городскую казну, будет направлена на проектирование и строительство двух общеобразовательных школ, двух детских садов и нового корпуса к гимназии № 23, продолжение строительства средней школы в хуторе Ленина, ремонт спортивных залов в общеобразовательных учреждениях. Также на эти средства запланировано провести ремонт дорог, благоустройство внутридворовых территорий и зеленых зон.

Таким образом, общий объём доходов городского бюджета 2017 года с учетом последних поправок составил 27,4 млрд рублей; общий объём расходов — 28,9 млрд рублей. Дефицит бюджета — 1,4 млрд рублей, за последнее время произошло его уменьшение почти на 15 млн рублей.

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Как отметил мэр города Евгений Первышов, постепенно сокращается не только дефицит бюджета, но и уменьшается кредиторская задолженность.

«Её объем благодаря предпринятым усилиям с начала года сокращен уже на 700 млн рублей. Мы рассчитываемся с предприятиями за выполненные работы», — сказал градоначальник.

Напомним, на начало 2017 года объем кредиторской задолженности городского бюджета за выполненные работы и услуги составляла 3,5 млрд рублей, в настоящее время она снижена до 2,8 млрд рублей. На сокращении 140 сотрудников администрации Краснодара по итогам года экономия бюджета превысит 65 млн рублей. Еще почти 70 млн бюджетных рублей удастся сэкономить за счет уменьшения расходов на аренду помещений.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года в главный финансовый документ столицы Кубани уже были внесены изменения. Доходная и расходная частью бюджета выросли на 2 млрд рублей. Из них 900 млн рублей предусмотрены на ремонт дорог. Также включены субсидии на лекарственное обеспечение горожан, проведение ЕГЭ, работы по газоснабжению.

Изначально доходы бюджета Краснодара на 2017 год были запланированы в сумме 22,3 млрд рублей, расходы — 23,6 млрд рублей.

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