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В Костроме прошли рейды против уличной торговли

Экономика
Власти утверждают, что интенсивность незаконной торговли в городе снизилась

Кострома, 20 апреля 2017, 13:10 — REGNUM  

Представители администрации Костромы проехали по городу и обнаружили несколько мест, где шла незаконная торговля.

Несмотря на то, что по закону штрафы за подобное нарушение составляют до 1,5 тысячи рублей, пока что торговцы обошлись предупреждением. В качестве альтернативы городские власти предлагают предприимчивым горожанам оформить необходимые документы и продавать товары «на ярмарках-рынках на территории города».

«Некоторые продавцы предпочитают выйти на улицу, встать в проходном месте, не регистрируясь в качестве предпринимателя и не платя налоги, — отметил по итогам рейда начальник отдела Управления экономики Вячеслав Кузнецов. — Плюс к этому — никакого контроля продукции с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм».

Администрация Костромы обещает проводить рейды и далее.

Справка ИА REGNUM.

Уличные торговцы в Костроме — это зачастую пенсионеры, либо крестьяне, торгующие продукцией собственного приготовления — морковью, картофелем, свеклой, луком, рыбой, мясом, ягодами, грибами, солеными огурцами и квашеной капустой. В прошлые годы тема незаконной уличной торговли неоднократно становилась предметом обсуждения. Власти отмечали, что проводимые рейды неэффективны, поскольку «нарушители, завидев проверяющих, покидают место торговли, а догонять их, выясняя личность, представители администрации полномочий не имеют».

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