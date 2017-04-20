На Кавминводах выберут новую территорию для создания медкластера

Предстоит выбрать один из 16 участков, которые могли бы подойти под требуемые параметры для создания инновационного медицинского кластера

Ставрополь, , 13:12 — REGNUM



В курортном регионе Кавказские Минеральные Воды будет выбран новый участок земли под создание крупного федерального проекта — инновационного медицинского кластера. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минкавказа, с новым участком власти должны определиться 24 апреля 2017 года.

Около года назад уже был определен участок, на котором предполагалось создание крупного медицинского комплекса, однако он не соответствовал всем требованиям, предъявляемым для территории в рамках стратегии создания медкластера.

«По ряду причин мы не сможем реализовать проект медкластера на участке, который был ранее утвержден рабочей группой. В связи с этим министерство совместно с КРСК и заинтересованными субъектами подобрали несколько вариантов расположения проекта», — прокомментировал решение о выборе новой территории и.о. главы Минкавказа РФ, председатель Совета директоров АО «Корпорация развития Северного Кавказа» Одес Байсултанов.

«Новая территория медкластера должна соответствовать всем критериям утвержденной стратегии по созданию инновационного медицинского кластера на территории Кавминвод», — добавил он.

Изначально были определены 16 участков земли, на которых мог бы расположиться столь масштабный проект. На совещании в Москве рабочая группа отобрала два наиболее подходящих из них. До 24 апреля планируется опреелиться с той территорией, где и появится комплекс.

В рабочую группу по вопросам создания инновационного медицинского кластера вошли представители трех субъектв России, территории которых входят в границы курортного региона Кавминвод — Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект создания медкластера нацелен на предоставление жителям Северного Кавказа качественной высокотехнологичной медицинской помощи и развитие внутреннего «медицинского туризма».

Проект рассчитан до 2020 года и включен в госпрограмму РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года. Объем инвестиций в проект оценивается в 162,1 млрд рублей, из которых 40 млрд рублей — бюджетные инвестиции.

Медкластер появится на территории региона Кавказские Минеральные Воды, обладающего всей необходимой санаторно-курортной инфраструктурой.

Он включит в себя университетский медицинский комплекс, на основе которого планируется строительство Медицинского университета, многопрофильную Университетскую клинику и Научно-исследовательский центр. Также на базе медкластера запланировано производство медицинской и фармакологической продукции.

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Комплекс объединит специализированные медицинские клиники (хирургическая малоинвазивная клиника непродолжительного пребывания, клиника абдоминальной хирургии и клиника матери и ребенка, Центры реабилитации и санаторно-курортного лечения по онкологическому, кардиоваскулярному, неврологическому, общему терапевтическому, ортопедическому и детскому направлениям, а также объекты сопутствующего формата: технопарк, гостиницы, общежития и т.д.

В июне 2017 года состоялось подписание договора о безвозмездной передаче под медкластер трех земельных участков Терского племенного конного завода в Минераловодском районе общей площадью более 200 гектаров.

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Компании Италии, Австрии, Израиля уже заявляли готовность участия в проекте создания медкластера.

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