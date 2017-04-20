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«Нефть не удержалась от падения»

Экономика
... но черное золото будет делать попытки закрепиться выше $53,50

Москва, 20 апреля 2017, 13:05 — REGNUM  

Словесные интервенции генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо не смогли удержать инвесторов от резких продаж нефти на пошлой торговой сессии. Снижение котировок прошло, несмотря на то, что уже на этой неделе состоится встреча технической группы ОПЕК+, которая способна более детально прояснить ситуацию по дальнейшему сохранению ограничений на добычу на следующее полугодие, считает аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Катализатором падения, как и раньше, оказались данные по запасам сырой нефти в Соединенных Штатах. Несмотря на то, что произошло снижение по итогам прошлой недели, запасы нефти в США близки к рекордным», — пояснил Капустянский.

В целом, по его мнению, «высокий уровень запасов в совокупности с ростом добычи сланцевой нефти в США, которая, по данным EIA, увеличилась до 9,25 миллиона баррелей в сутки, спровоцировали локальный обвал на нефтяном рынке».

«Технически нефть марки Brent сломала диапазон 56,80—54,50, и котировки снова вернулись к нижней поддержке январского коридора 52,90—53,50. Сегодня, 20 апреля, вероятно, будут формироваться попытки оттолкнуться от уровня и закрепиться ближе к середине широкого боковика», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля нефть дорожает в четверг на фоне данных статистики от Минэнерго США по сокращению запасов черного золота в стране. Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,40% — до 53,14 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI поднялась на 0,31% — до $51,01.

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