Запрет судоходства в Петербурге может разорить половину судоходных компаний

Приказ Минтранса о закрытии акватории Петербурга на весь июнь и первые дни июля ударит по туристической репутации Петербурга, предупреждают городские власти

Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM

Возможное закрытие акватории Санкт-Петербурга на время проведения футбольного Кубка конфедераций грозит городу огромными потерями — как репутационными, так и финансовыми. Об этом сегодня, 20 апреля, заявил журналистам председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом Мушкарев подчеркнул, что «документ еще не подписан, более того, секретарь Минтранса сказал о том, что ограничения будут точечными».

Однако, в случае развития ситуации по худшему сценарию, потери судоходных компаний города от закрытия акватории рек и каналов во время пика туристического сезона будут значительными.

Как отметил чиновник, по предварительной оценке Ассоциации владельцев маломерных судов Санкт-Петербурга, запрет навигации на месяц может привести к закрытию до 50% городских судоходных компаний, которые осуществляют пассажирские перевозки.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга направил в адрес Минтранса РФ запрос по поводу проекта приказа, согласно которому передвижение маломерных, парусных и прогулочных судов по рекам и каналам Петербурга может быть закрыто на период проведения Кубка конфедераций с 1 июня по 4 июля 2017 года.

Финансовые потери города от закрытия перевозок в комитете оценивают в 5−10 млрд рублей. «Это не только прямые бюджетные потери, но и ущерб для отрасли от возможного закрытия судоходных компаний», — заявил ранее в комментарии агентству Андрей Мушкарев.

Напомним, проект скандального приказа Минтранса опубликован на федеральном портале проектов законодательных инициатив и нормативно-правовых актов. В нем говорится, что на период проведения Кубка конфедераций FIFA устанавливаются «запретные для плавания районы» в акватории Большого и Пассажирского («Морской фасад») портов Санкт-Петербурга, а также на участках внутренних водных путей в границах городов Казани, Москвы и Петербурга, где будут проходить матчи Кубка конфедераций. Здесь будут запрещены стоянки и передвижение маломерных, спортивных и прогулочных судов.

Ограничения не будут распространяться на так называемый обслуживающий флот, суда, чьи владельцы согласовали посещение объектов Кубка конфедераций с оперативным штабом по безопасности, а также суда, привлеченные к мероприятиям, связанным с проведением Кубка и обеспечением безопасности.

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