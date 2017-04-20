«Рублю подыгрывают фундаментальные факторы»

Москва, , 12:48 — REGNUM Валютная пара usd/rub 19 апреля пробила локальный нисходящий тренд в районе уровня 56,20, там же проходила 50 дневная скользящая средняя. На этом импульсе котировке почти дошли до очередного мартовского сопротивления 56,60−56,70. Сегодня, 20 апреля, вероятно, этот уровень будет протестирован, считает аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Пока рост валютной пары usd/rub выглядит как коррекция. Технических причин для смены глобального тренда нет. Да и фундаментальные факторы по-прежнему играют на стороне рубля», — пояснил Капустянский.

«Центробанк РФ заявил, что иностранные инвесторы приобрели в марте облигации федерального займа на 159 млрд рублей, что стало рекордным показателем за всю историю выпуска ОФЗ», — отметил он.

«Это говорит о стабильном интересе к облигациям России и о том, что сделки carry trade поддерживают рубль», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 20 апреля Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара США и евро. Доллар вырос к рублю на 19,6 копейки и составил 56,1753 рубля. Евро подорожал на 65,25 копейки — до 60,2649 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла на 40,14 копейки, составив 58,0156 рубля