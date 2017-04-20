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Горнякам ДНР пообещали решить вопрос с задолженностью по зарплате

Экономика
На Украине говорят о готовящихся забастовках шахтёров ДНР
Шахтер
Иллюстрация: Maxpixel.freegreatpicture.com
Шахтер

Донецк, 20 апреля 2017, 12:43 — REGNUM  Сегодня, 20 апреля, на угледобывающих предприятиях ДНР начнут проводить посменные собрания горняков с участием руководства. Сделано это будет по поручению министра угля и энергетики ДНР Эдуарда Голенко, который провел встречу с работниками одних из самых крупных шахт Донецкой Республики — ПАО «Шахтоуправление «Донбасс» и ГП «Шахта им. Засядько». Об этом рассказали представители ведомства.

На встрече с донецкими шахтерами представители министерства обсуждали самые волнующие вопросы — уровень тарифных ставок, выплату зарплаты, оплату отпусков в переходный период.

Особенно остро обсуждались проблемы на шахте им. Засядько, на которой с 1 марта 2017 года по решению Главы ДНР было введено внешнее управление.

«Переход шахты им. Засядько с работы в украинском правовом поле в республиканское, конечно же, не мог не повлечь ряд вопросов со стороны трудового коллектива. И даже встречи горняков с Главой ДНР Александром Захарченко на шахте 7 марта, и мои 7, 9, 10 и 11 марта не дали сразу на все исчерпывающие ответы. Я это понимаю», — заявил Эдуард Голенко в своем обращении к горнякам. И заверил всех работников, что никакого предвзятого отношения к шахте им. Засядько не будет. Тарифные ставки на предприятии утверждены такие же, как и на всех других угольных объединениях. Представители министерства пообещали разобраться со всеми допущенными в переходный период ошибками при начислении зарплат и других платежей.

Горняки шахт «Щегловская-Глубокая» и №22 «Коммунарская», входящих в состав шахтоуправления «Донбасс», обратились в Министерство угля и энергетики ДНР с просьбой рассмотреть вопрос о статусе предприятий и переходе их в правовое поле ДНР. До сих пор предприятия находятся под управлением арендатора, который задолжал зарплату шахтерам за январь-февраль 2017 года.

Все участники прошедшей встречи пришли к выводу, что решение большинства проблем зависит от действий непосредственного руководства предприятий. В связи с этим было дано поручение наладить на шахтах работу руководителей с персоналом для рассмотрения социальных вопросов и проблем деятельности коллективов.

«Руководство предприятий отрасли, начальники среднего звена, участков обязаны предоставлять людям правдивую и четкую информацию, не отмалчиваться, а объяснять коллективам ситуацию, дальнейшие шаги по ее стабилизации. Такой подход позволит и сохранить спокойную обстановку на шахтах, и людям с большей уверенностью смотреть в завтрашний день», — отметил Эдуард Голенко.

Быстрое реагирование чиновников Минугля ДНР связано еще и с тем, что украинская сторона начала активно распространять слухи, что якобы горняки республики собираются устраивать шахтерские забастовки из-за систематических невыплат зарплат, что может привести к дестабилизации обстановки.

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