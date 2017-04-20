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Ярославских собственников накажут за использование земель не по назначению

Экономика
Им повысят ставку земельного налога
Земля
Иллюстрация: Yarregion.ru
Земля

Ярославль, 20 апреля 2017, 12:41 — REGNUM  В Ярославской области власти начинают кампанию по введению в оборот земель сельхозназначения. Будут выявляться земли, которые не используются целевым образом, а к их владельцам применят санкции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM со общили в правительстве региона. Первые проверки уже начались. В Тутаевском районе, в районе деревни Баскаково, обследованы три участка земель сельхозназначения. В ходе проверки было установлено, что земля используется не по назначению: вместо пашни — кустарник и деревья семилетнего возраста. Власти направят в управление Федеральной налоговой службы (ФНС) документы для применения повышенной ставки налога (1,5% вместо 0,3%).

Такие санкции планируется применять ко всем собственникам земель сельхозназначения, использующих их с нарушениями. Эти земли могут даже изъять через суд в пользу муниципалитетов. Для тех же, кто начнет вводить в оборот свои земли, обещана господдержка в виде погектарной субсидии.

Всего с начала 2017 года проведена 151 проверка (в том числе 30 внеплановых) использования сельхозземель. По результатам обследований было направлено пять материалов в управление Росреестра для привлечения собственников к административной ответственности. Также было организовано 219 рейдовых осмотров, в ходе которых выявлен 131 факт использования земельных участков без правоустанавливающих документов. Проверки проводятся во всех районах во взаимодействии с местными властями и профильными ведомствами.

В правительстве Ярославской области отмечают, что собственники, не желающие выполнять свои обязанности, вправе в любое время отказаться от земель в пользу муниципальных образований. Всего в 2017 году планируется ввести в оборот 40 тысяч гектар земли сельхозназначения. Для этого в регионе увеличена субсидия из областного бюджета — за каждый введенный в оборот гектар государство заплатит 2000 рублей (ранее такая поддержка составляла 341 рубль).

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