Пробный поезд по маршруту Иран-Украина может быть запущен этим летом

Поезд будет запущен для транспортировки сельскохозяйственной продукции

Киев, , 12:43 — REGNUM

Пробная отправка поезда с аграрной продукцией между Украиной и Ираном запланирована на лето 2017 года, передает пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, соглашение о тестовом запуске поезда было заключено во время встречи иранской делегации во главе с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран на Украине Мохаммадом Бехешти-Монфаредом с главой министерства инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном.

Железнодорожный путь поезда с целью транспортировки сельскохозяйственной продукции пройдет через Грузию и Азербайджан, отмечает пресс-служба.

Помимо этого Омелян предложил Ирану рассмотреть возможность транспортировки на Украину иранской нефти, а также строительства нефтеперерабатывающего завода на территории Украины

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года Украина стала членом Международной ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Международная ассоциация Транскаспийского международного транспортного маршрута была создана 10 октября 2016 года железнодорожными администрациями Казахстана, Азербайджана и Грузии.

Целями ассоциации является привлечение транзитных и внешних торговых грузов, развитие интегрированных логистических продуктов по маршруту ТМТМ, оптимизация издержек стоимости интегрированной услуги, создание единой технологии перевозочного процесса.

Напомним, Транскаспийский международный транспортный маршрут — это транспортный коридор по маршруту Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа.

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