Объявлены цены на новую Audi Q5
Москва, 20 апреля 2017, 12:14 — REGNUM Компания Audi 20 апреля 2017 года распространила релиз, в котором называет цену на ожидаемую новинку — Audi Q5.
В базовой комплектации кроссовер будет стоить 2 980 000 рублей. О количестве комплектаций для рынка России в компании не сообщают.
Новое поколение Q5 будет оснащаться бензиновым мотором 248 л.с., объемом два литра и трансмиссией S-tronic. На новинке будет внедрен интеллектуальный полный привод quarto ultra. Заявленный расход топлива для комплектации с указанным силовым агрегатом — 6,8 литра на 100 километров.
От предыдущего поколения новый кроссовер отличают размеры, масса автомобиля, ряд стилистических и технологических решений, включая дизайн экстерьера, интерьера и ряд новых опций.
Производство Audi Q5 стартовало в ноябре прошлого года на заводе компании в Мексике. С этого предприятия автомобили поставляются на все рынки, где представлена компания.
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