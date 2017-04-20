Объявлены цены на новую Audi Q5

Кроссовер поступит в продажу в мае 2017 года

Москва, , 12:14 — REGNUM Компания Audi 20 апреля 2017 года распространила релиз, в котором называет цену на ожидаемую новинку — Audi Q5.

В базовой комплектации кроссовер будет стоить 2 980 000 рублей. О количестве комплектаций для рынка России в компании не сообщают.

Новое поколение Q5 будет оснащаться бензиновым мотором 248 л.с., объемом два литра и трансмиссией S-tronic. На новинке будет внедрен интеллектуальный полный привод quarto ultra. Заявленный расход топлива для комплектации с указанным силовым агрегатом — 6,8 литра на 100 километров.

От предыдущего поколения новый кроссовер отличают размеры, масса автомобиля, ряд стилистических и технологических решений, включая дизайн экстерьера, интерьера и ряд новых опций.

Производство Audi Q5 стартовало в ноябре прошлого года на заводе компании в Мексике. С этого предприятия автомобили поставляются на все рынки, где представлена компания.

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