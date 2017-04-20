В Ярославле прокуратура уличила Роспотребнадзор в незаконных проверках

Ярославль, , 12:07 — REGNUM

Прокуратура Ярославской области установила, что Управление Роспотребнадзора по Ярославской области незаконно проводило проверки продуктовых и универсальных магазинов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

«Раньше Роспотребнадзор мог проводить внеплановые проверки юридических лиц, если на них поступала жалоба от потребителя. С 1 января 2017 года основанием для проведения внеплановой проверки является обращение потребителя о нарушении его прав, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены. Роспотребнадзор изменения в законодательстве игнорировал и проверял юрлица «по старинке», — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Ярославской области Николай Веселихин.

Прокуратура области считает, что в соответствии с требованиями законодательства отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки является грубым нарушением и влечет недействительность результатов проверки.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой области в адрес руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области внесено представление, где требуется устранить нарушение закона и отменить результаты проверки магазинов и их последствия, если такие были.

Кроме того, постановлениями прокуратуры области в отношении инспектора, проводившего незаконные проверки, возбуждено два дела об административном правонарушении — за несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля требований законодательства о государственном контроле. Дела направлены для рассмотрения по существу мировым судьям.