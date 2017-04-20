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Узбекские автомобили будут поставляться в Таджикистан

Экономика
Бизнесмены двух стран подписали ряд документов о сотрудничестве

Ташкент, 20 апреля 2017, 12:04 — REGNUM  Контракты на поставку в Таджикистан легковых автомобилей, произведенных в Узбекистане подписала узбекистанская компания «Узавтосаноат» и таджикистанские «Лесинвест» и «Таджмоторс», сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты (ТПП) Таджикистана.

Помимо этого, «Узавтосаноат» подписала Меморандум о взаимопонимании с таджикистанской компанией «Гаюр» — совладельцем Яванского цементного завода «Хуаксин Гаюр цемент». Аналогичные документы были также подписаны между компанией «Гаюр» и узбекистанской «Transneftegaz Global Servis», которая занимается производством и поставкой химреагентов и стройматериалов; и между СП ООО «УЗклимат контроль» и компанией «Таджмоторс».

К таким договоренностям стороны пришли на бизнес-форуме деловых кругов «Таджикистан — Узбекистан» в рамках выставки-ярмарки промышленной продукции Узбекистана, которая проходит в Душанбе с 17 по 20 апреля.

«В прошлом году товарооборот между нашими странами, по сравнению с 2015 годом увеличился в 5,7 раза, и составил более $69,2 млн (3,88 млрд рублей), что является рекордным за последние годы. В 2016 году общий объем товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном увеличился почти в шесть раз, составив около $70 млн (3,9 млрд рублей). В общем объеме прошлогоднего двухстороннего товарооборота около $36 млн (2 млрд рублей) приходится на экспорт таджикских товаров в Узбекистан и почти $34 млн (1,9 млрд рублей) на импорт Таджикистаном узбекской продукции», — говорится в сообщении ТПП Таджикистана.

Напомним, на выставке-ярмарке, которая завершается сегодня, 20 апреля, в Душанбе, более 1500 видов продукции представили около 160 компаний из Узбекистана. Для участия в мероприятии в таджикскую столицу прибыли более 400 человек.

Проведение этой выставки стороны называют не иначе как «новым этапом двусторонних отношений» после четвертьвековой фактической изоляции двух соседних государств.

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