Четверг, 20 Апреля 2017 года
14:20:58 МСК

В Forbes назвали причины роста состояний российских бизнесменов

Экономика
Всего число миллиардеров в российском рейтинге выросло с 77 до 96 человек
Журнал «Форбс»
StockSnap
Журнал «Форбс»

Москва, 20 апреля 2017, 11:59 — REGNUM  

В России за 2016 год совокупное состояние богатейших бизнесменов выросло на $100 млрд — до $460 млрд, говорится в рейтинге самых богатых людей России по версии журнала Forbes.

Как и в прошлом году, список 200 богатейших людей России возглавил глава «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние издание оценило в $18,4 млрд, оно выросло за год на $4 млрд.

Увеличили свое состояние и другие вошедшие в топ-5 рейтинга российские предприниматели — владелец «Северстали» Алексей Мордашов (+$6,6 млрд, до $17,5 млрд), владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин (+$6,8 млрд, до $16,1 млрд).

В «пятерку» попали акционер «Новатэка» Геннадий Тимченко ($16 млрд) и основатель USM Holdings Алишер Усманов ($15,2 млрд).

Всего число миллиардеров в российском рейтинге выросло с 77 до 96 человек. По данным издания, их состояние выросло за счет благоприятной ситуации на сырьевых рынках и укрепления курса рубля.

Также в 2017 году вырос порог отсечения при составлении рейтинга — он составил исторический максимум в $500 млн, тогда как годом ранее этот показатель составил $350 млн.

Ранее журнал опубликовал рейтинг богатейших людей планеты, который четвертый год подряд возглавил Билл Гейтс, его состояние оценивается в $86 млрд. На втором месте — владелец инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет с состоянием $75,6 млрд.

Замыкает тройку лидеров основатель Amazon Джефф Безос ($72,8 млрд). Мировой рейтинг также установил рекорд — в него вошли 2043 бизнесмена, что на 13% больше, чем в прошлом году. Совокупное состояние участников рейтинга миллиардеров Forbes в 2017 году составило $7,67 трлн (+18% к показателю прошлого года).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Рейтинг журнала Forbes
Главное сегодня
NB!
20.04.17
Станислав Стремидловский«Этот урод и есть настоящее украинское государство?»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
20.04.17
Песков о «фантомных жалобах»: потверждений о гонениях на геев в Чечне нет
ГрозныйРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Общество
NB!
20.04.17
Аферисты в медицине: в клинике Пензы диагностировал пациентов автомеханик
ПензаРоссия Мошенничества Происшествия
NB!
20.04.17
В Госдуме нашли маневр для захоронения Ленина
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
20.04.17
Леонид НерсисянКорейский кризис: реальная угроза или «спектакль» США для Китая?
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
20.04.17
В РФ каждый год наблюдается в среднем 950 опасных природных явлений
МоскваРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
20.04.17
В Москве объявили лауреатов премии «Золотая маска» — фоторепортаж 
МоскваРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Культура
NB!
20.04.17
Елена ХаненковаСША – КНР: Ядерной войны не будет
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
20.04.17
Фийон предложил способ решения «крымского вопроса»
ПарижФранция Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
20.04.17
Турчинов: Москва ведет подготовку к «полномасштабной войне»
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
20.04.17
«На народ хотят надеть смирительную рубашку»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
20.04.17
В Forbes назвали причины роста состояний российских бизнесменов
МоскваРоссия Рейтинг журнала Forbes Экономика
NB!
20.04.17
МИД РФ: США ударили по Сирии для устрашения и демонстрации силы
ГаагаНидерланды Ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» в Сирии Политика
NB!
20.04.17
В Хакасии повысилась «ощущаемость собственной безопасности»
АбаканРоссия Лесные пожары - 2015 Политика
NB!
20.04.17
Максим ИсаевКруглый стол: Что хочет Россия? Что нужно США? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
20.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНекогда главный порт Украины «Южный»: у семи нянек дитя без глазу
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
20.04.17
Граждане РФ считают удар США по Сирии провокацией — ВЦИОМ
МоскваРоссия Социологические опросы Политика
NB!
20.04.17
В Черном море возобновлены поиски членов экипажа затонувшего сухогруза
СимферопольРоссия Кораблекрушения Общество
NB!
20.04.17
«Нефть способна обновить очередные минимумы»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
20.04.17
Гостинице к ЧМ-2018 в центре Волгограда вынесли правительственный вердикт
ВолгоградРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Экономика
NB!
20.04.17
«Рубль под каблуком у нефти»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
20.04.17
На Камчатке владельцы дальневосточного гектара продают его по кускам
Петропавловск-КамчатскийРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Экономика
ещё главное