Проект «Безопасные и качественные дороги» уже реализуют в Барнауле

Барнаул, , 11:02 — REGNUM В Барнауле приступили к реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Как сообщает сегодня, 20 апреля, Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, первой дорогой, которую отремонтируют в краевом центре, стал участок двухполосной проезжей части от Змеиногорского тракта до улицы Дзержинского. Его длина составляет 2 километра 210 метров, ширина 7 метров.

После ремонта, который планируется завершить в мае, на месте старого дорожного покрытия появится новый асфальтобетон толщиной 6 сантиметров. Работы ведет Центральное дорожно-строительное управление.

Как уже сообщало ИА REGNUM, для Барнаула ближайшие два года станут временем качественного преобразования городской среды за счёт участия в федеральном приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги». Предстоит отремонтировать 55 дорог на сумму 853 миллиона рублей, из них 25 дорог — в 2017 году. В 2018 году работы продолжатся, и финансирование составит уже 1,7 миллиарда рублей. Реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» запланирована до 2025 года.

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