Старейшее лечебное учреждение Алтайского края отмечает 120-летие

Барнаул, , 07:59 — REGNUM Сегодня свое 120-летие отмечает Алтайская краевая клиническая больница скорой медицинской помощи. Это старейшее лечебное учреждение Алтайского края основано 19 марта 1897 года, но торжественные мероприятия, посвященные этой юбилейной дате, пройдут сегодня, 20 апреля, сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края.

На всероссийской научно-практической конференции «Экстренная и неотложная медицинская помощь — XXI век» ведущие российские хирурги, травматологи и ортопеды из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинск-Кузнецкого и Барнаула обсуждают новые методы в традиционной практике хирургического, травматологического, нейрохирургического, гинекологического лечения больных. В рамках данного мероприятия планируются научно-практические семинары с on-line трансляциями из операционных. Вечером медиков приглашают в концертный зал «Сибирь», где состоится торжественный концерт.

Напомним, КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи» — это старейшее медицинское учреждение не только Алтайского края, но и всей Сибири. История больницы началась 90-е года XIX века. Барнаул, в то время — столица Алтайского округа, Томской губернии — составлял частную собственность Кабинета Его Величества. По сведениям Томского губернского управления, к 1877 г. площадь Алтайского округа составляла около 400 000 кв. верст (на 1/6 меньше Франции и на 1/5 больше Пруссии). Население Барнаула с 1877 по 1889 гг. насчитывало от 13 до 17 тыс. человек. Медицина Барнаула была представлена частнопрактикующими врачами, военным лазаретом (только для военных), горным госпиталем для рабочих рудников и металлоплавильных заводов и недолго просуществовавшей больницей общества Красного Креста.

Бесплатная медицинская помощь оказывалась лишь одним городовым врачом, в обязанности которого также входила судмедэкспертиза, наблюдение за санитарным состоянием города и оказание медицинской помощи в тюрьме. Эпидемия холеры, пришедшей из Ташкента, с 3 августа по 1 октября 1892 г. унесла жизни 462 человек. Тяжелый холерный год показал, какую дорогую цену приходиться платить за отсутствие организованной медицинской помощи и заставил Городское общественное управление продумать и в дальнейшем принять меры по улучшению организации медицинской помощи.

19 марта 1897 года, благодаря инициативе и энергии доктора А. Н. Недзвецкого, пожертвованиям бийской купчихи Е. Г. Морозовой и барнаульского купца М. Г. Полякова, во вновь построенном здании была открыта бесплатная амбулаторная лечебница. В 1907 г. по инициативе заведующего городской больницей А. И. Смирнова, на пожертвования горожан и купца В. Д. Сухова, был построен новый кирпичный двухэтажный корпус (в настоящее время — военно-исторический музей).

В 1939 г. был построен трехэтажный корпус №1 (ул. Димитрова); в 1971 г. — четырехэтажный корпус №2 (пр. Комсомольский); в 1972 г. — трехэтажный административный корпус; в 2000 г. — пятиэтажный корпус №3 (Обской бульвар).

«Профессия медика — одна из сложнейших в мире. Учиться ей долго и порой нелегко, но результаты превосходят все ожидания — это улыбки и благодарность спасенных людей. Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи — крупное многопрофильное лечебное учреждение, основной задачей которого является оказание экстренной специализированной медицинской помощи. Медицинский и обслуживающий персонал больницы — это дружная команда специалистов высокой квалификации, лидеры в системе здравоохранения Алтайского края по внедрению в практику прогрессивных методов диагностики, технологий и методик лечения. Примите слова искренней признательности за ваш жизненно важный труд, ответственность, доброту и отзывчивость. Счастья вам, здоровья и благополучия!», — отметил алтайский губернатор Александр Карлин в поздравительном обращении к главному врачу Владиславу Бомбизо и коллективу больницы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, реструктуризация скорой медицинской помощи в Алтайском крае началась в 2015 году. К станции скорой медицинской помощи Барнаула были присоединены отделения скорой помощи КГБУЗ «Городская больница ЗАТО Сибирский», КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им А.Ф. Воробьева», КГБУЗ «Центральная городская больница имени Л.Я. Литвиненко, город Новоалтайск» с включением в зону обслуживания станции территорий трех муниципальных образований. С 1 ноября 2016 года в зону ответственности станции скорой медицинской помощи Барнаула вошла часть территории Павловского района, примыкающая к Барнаулу, а в 2017 году войдет весь Павловский район.

За счет изменений, внесенных Министерством здравоохранения РФ в штатные нормативы комплектования бригад медицинскими работниками, на Станцию скорой медицинской помощи Барнаула за 3 месяца текущего года трудоустроились 110 средних медицинских работников.

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