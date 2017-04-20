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«Татфондбанк» начал процесс увольнения персонала

Экономика
Аналогичная ситуация и в «ИнтехБанке»
Фирменный шарф сотрудника Татфондбанка
Иллюстрация: Tfb.ru
Фирменный шарф сотрудника Татфондбанка

Казань, 19 апреля 2017, 23:46 — REGNUM  Сотрудники признанного банкротом «Татфондбанка» начали получать уведомления об увольнении. Процедуры увольнения работников начнутся и в «ИнтехБанке».

"Сотрудники начали получать уведомления с 11 апреля. Последним рабочим днем значится 30 июня», — сообщил «Интерфаксу» сотрудник кредитной организации.

По информации издания, по состоянию на 1 января 2017 года численность персонала «Татфондбанка» составляла 2 548 человек, «ИнтехБанка» — 460 человек.

Как сообщил ИА REGNUM председатель политической партии «Трудовая партия России» в Татарии Иван Климов, также уже состоялась встреча представителей Союза пострадавших клиентов банков с представителем уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ Алексеем Рябовым.

По его словам, бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает кредиторам «Татфондбанка» обращаться к нему с жалобами: «Они получат поддержку в судах. Все процедуры обсудили, вопрос решен, уполномоченный будет поддерживать».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после проблем с ликвидностью в декабре 2016 года во втором по величине банке Татарии — «Татфондбанке» — 19 декабря «ИнтехБанк» сообщил, что приостанавливает работу офисов «по техническим причинам» и перестает обслуживать клиентов.

На Агентство по страхованию вкладов (АСВ) были возложены функции временной администрации по управлению кредитными организациями. ЦБ РФ 3 марта отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у этих банков. Позднее регулятор обратился в арбитражный суд Татарии, который в апреле признал «Татфондбанк» и «Интехбанк» банкротами.

В банковской системе РФ «Татфондбанк» занимал 42-е место по величине активов, «ИнтехБанк» — 138-е.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд признал казанский «ИнтехБанк» банкротом

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