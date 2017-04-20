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Китаю нужна Saudi Aramco: Компании хотят побороться за акции энергогиганта

Экономика
Китайские власти создают консорциум для участия в IPO Saudi Aramco

Пекин, 20 апреля 2017, 00:24 — REGNUM  Китай, вторая страна мира по величине потребления нефти, стремясь нарастить поставки этого энергоносителя, а также расширить влияние своих нефтяных компаний, крепко взялась за государственную нефтяную компании Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco). Как пишет Reuters, КНР создает консорциум из государственных компаний и суверенного фонда для участия в качестве инвестора в первичном публичном размещении (IPO) акций саудовской компании.

Дело в том, что Saudi Aramco планирует выставить на торги 5% акций к 2018 году. Таким образом Эр-Рияд хочет выручить $100 млрд. Поэтому главный вопрос касается того, где будут выставлены акции энергетического гиганта Азии. Сами саудиты уже говорили, что рассматривают возможность листинга Saudi Aramco на нескольких биржах.

Как отмечает издание, в китайском инвестиционном консорциуме могут принять участие такие предприятия как суверенный фонд China Investment Corporation (CIC), нефтяные гиганты Sinopec и PetroChina. В этом списке также значатся государственные китайские банки, однако, какие конкретно, не уточняется. В Saudi Aramco подтвердили, что китайские инвесторы действительно заинтересованы тем, чтобы инвестировать в IPO. Это, безусловно, повышает вероятность того, что саудовская нефтяная компания проведет IPO в Азии. К тому же сегодня Гонконгская фондовая биржа — лидер среди бирж региона.

В настоящее время известно только, из каких компаний может состоять китайский консорциум. Но ни доли консорциума, ни руководящая организация еще не определены. По словам одного из источников агентства, близкого к ситуации, это может решаться в течение нескольких месяцев Госсоветом Китая.

Однако предполагается, что на размер доли каждой компании в консорциуме КНР может повлиять актуальные отношения с самим правительствам королевства, а также непосредственно с Saudi Aramco. И в саудовской компании, и в китайских структурах комментировать эту информацию отказались.

В предыдущем материале ИА REGNUM писало, что Китай хочет стать основным инвестором из Азии Saudi Aramco. Так, в середине марта 2017 года стороны начали переговоры о том, чтобы вложить средства в первое открытое размещение акций нефтяной компании. К примеру, сообщалось, что China Investment Corp. намерена инвестировать в саудовскую компанию $814 млрд. Тогда же предполагалось, что China National Petroleum Corp. тоже могла бы принять участие в этом проекте. По мнению экспертов в Гонконге, если бы Китаю удалось реализовать эти планы, то это был бы беспроигрышный вариант.

Сегодня Эр-Рияд нацелен на трансформацию экономики, однако это невозможно без участия иностранных компаний. Поэтому королевство старается привлекать внимание международных инвесторов. Например, саудовские акции скупает катарская компания Amwal LLC. Так она хочет нарастить долю инвестиций в Саудовскую Аравию в своих четырех фондах прямых инвестиций до 60% к концу 2017 года.

Сегодня Саудовская Аравия теряет влияние на мировых нефтяных рынках. В частности, за одну неделю в марте этого года экспорт саудовского черного золота в США упал на 426 тыс. баррелей в сутки, свидетельствуют данные Управления энергетической информации США. По мнению аналитиков рынка, это могло быть сделано намеренно, чтобы переориентироваться на другие рынки, в частности, азиатские. Однако в КНР Эр-Рияд уступает российской нефти, а в Испании, Франции и Италии — Ираку и Ирану. По данным EIA, если еще в 90-х годах доля королевства на нефтяном рынке США достигала трети, то в 2016 году сократилась до 12%. Несмотря на потерю доли рынка, Эр-Рияд входит в новые проекты, например, инвестирует в НПЗ в Малайзии, чтобы таким образом обеспечить себе большую долю рынка в будущем.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай основательно взялся за Saudi Aramco

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