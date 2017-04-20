Полигон ТБО для юга Псковской области разместят в Великолукском районе

Для северной части региона место для полигона пока не выбрано

Псков, , 22:23 — REGNUM



Полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО) для южной части Псковской области разместят в Великолукском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом заявил вице-губернатор Александр Кузнецов.

По его словам, расширить свою деятельность намеревается компания из Великих Лук, которая занимается вывозом и утилизацией отходов уже около десяти лет.

«Так что в скором времени юг Псковской области не будет испытывать проблем с утилизацией мусора», — сказал Александр Кузнецов журналистам сегодня, 19 апреля.

Что касается северной части Псковской области, пока остановиться на каком-то одном участке для полигона ТБО не удалось. По мнению вице-губернатора, альтернативой может стать оценка ёмкости 12 действующих полигонов, которую поручено провести главам районов.

«Один из полигонов может стать межмуниципальным для «северной зоны», — считает Александр Кузнецов.

Напомним, особую озабоченность региональных властей вызывает городская свалка Пскова, которая эксплуатируется с 1947 год и исчерпала свой ресурс, давно превратившись в гору.

Читайте также: Свалку Пскова хотят превратить в смотровую площадку

Читайте ранее в этом сюжете: К строительству полигона ТБО в Пскове хотят привлечь финские инвестиции