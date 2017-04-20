Тульский губернатор в Шанхае встретился с китайскими автопроизводителями

Тула, , 20:55 — REGNUM 19 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин в ходе официального визита в Китайскую Народную Республику посетил Шанхайский международный автосалон. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области. Также в состав делегации региона входят заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, заместитель председателя правительства Тульской области — министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин, министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев.

На площадке автосалона губернатор провёл встречу с акционерами Great Wall Motor Corporation Ltd. — компании, которая является якорным инвестором индустриального парка «Узловая» и строит завод полного цикла производства автомобилей марки Haval.

«Для правительства Тульской области и меня лично очень важно, что вы приняли решение о строительстве завода в нашем регионе. Моя первая встреча с представителями вашей компании в России прошла ровно год назад, в апреле 2016 года. Тогда мы обсуждали ход строительства завода. За это время в рабочем режиме мы синхронизировали графики по строительству необходимой инфраструктуры: энергетики, автомобильных магистралей, железной дороги. Я ещё раз подчеркну то, о чём говорил на первой встрече год назад — в Тульской области вы можете рассчитывать на поддержку всех профильных ведомств правительства. И, конечно, вы должны понимать, что этот проект находится на моём личном контроле», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Great Wall Motor Corporation Ltd. — одна из крупнейших корпораций-автомобилестроителей в Китае. На заводе в Тульской области компания планирует выпускать до 150 тысяч автомобилей в год. Предприятие будет включать цеха штамповки, сварки, окраски и сборки.

В рамках Шанхайского международного автосалона на стенде компании состоялась презентация новой модели Haval H6. Серийное производство этого кроссовера будет осуществляться на заводе в Узловой.

В общении с журналистами Алексей Дюмин отметил, что Тульскую область связывают с Китаем прочные торгово-экономические и культурные связи. Внешнеторговый оборот между регионом и КНР составил в 2016 году почти 10 млрд рублей.

«Цифра вполне приличная, но мы понимаем, что есть реальная возможность её увеличить. Нам есть что предложить нашим партнёрам. Хорошая логистика, обеспеченность инфраструктурой, один из лучших в стране по комфортности бизнес-климат. Безусловно, сегодняшнее событие — это важный шаг в развитии автомобильной индустрии Китая. Я прекрасно понимаю, какие усилия требуются компании, чтобы успешно конкурировать на сегодняшнем автомобильном рынке» — отметил Губернатор Тульской области.

Инвестиционный потенциал региона также был презентован руководителям китайских компаний. Было отмечено, что Тульская область в национальном инвестиционном рейтинге в прошлом году среди всех российских регионов поднялась с десятой позиции на четвёртую. Инвесторы получают весь набор мер административной и финансовой поддержки в режиме одного окна. Регион также отличает выгодное географическое положение — непосредственная близость к Москве, а также к целому ряду автокластеров страны.