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В 2016 году Киргизия наторговала с Ираном на 828 млн рублей

Экономика
Глава Минэкономики Киргизии призвал иранских бизнесменов вкладывать инвестиции в наиболее перспективные отрасли киргизстанской экономики
Карта-флаг Ирана
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Карта-флаг Ирана

Бишкек, 19 апреля 2017, 19:08 — REGNUM  По итогам 2016 года товарооборот между Киргизией и Ираном составил $14,8 млн (около 828,5 млн рублей по текущему курсу), что почти в два раза больше аналогичного показателя 2015 года. Об этом заявил министр экономики Киргизской Республики Арзыбек Кожошев, выступая на Киргизстанско-Иранском бизнес-форуме, пишет пресс-служба Минэкономики.

Киргизстанский чиновник рассказал представителям иранского правительства и предпринимателям о том, что в настоящее время в Киргизии создан наиболее либеральный в Среднеазиатском регионе налоговый режим — ставки налога на прибыль и подоходный налог составляют лишь по 10%, а налога на добавленную стоимость — 12%.

«С 2012 года введен безвизовый режим для граждан 61 государства сроком до 60 дней. По данным отчета Всемирного Банка «Doing business», Киргизская Республика занимает передовые позиции в регионе по показателям легкости открытия бизнеса и защите инвесторов. Существующие тарифы на электроэнергию являются самыми низкими среди стран СНГ. В стране присутствует квалифицированная рабочая сила и система образования, которая позволяет в короткие сроки подготовить необходимый персонал», — описал основные преимущества инвестиционной сферы Киргизии глава экономического ведомства.

Министр напомнил участникам бизнес-форума о том, что Киргизская Республика является полноправным членом Евразийского экономического союза, что предоставляет ей льготные условия транзита товаров и их поставок на рынок стран-участниц ЕАЭС, чье население превышает 180 миллионов человек.

«В настоящее время Евразийский альянс — это 3,2% мирового ВВП, один из крупнейших мировых рынков, 2,5% населения Земли, самая большая территория в мире. В рамках ЕАЭС расширяется сотрудничество с третьими странами в сфере торговли. Помимо этого, в январе 2016 года Европейский союз предоставил нашей стране право участия во Всеобщей системе преференций (ВСП+), с возможностью импортировать в страны-члены ЕС с рынком более 400 миллионов человек без таможенных пошлин более чем 6000 товарных позиций», — подчеркнул он.

Подводя итог своего выступления, Арзыбек Кожошев отметил, что Киргизия заинтересована в дальнейшем расширении торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей с Ираном, и призвал иранских бизнесменов вкладывать инвестиции в такие сферы киргизстанской экономики, как сельское хозяйство, энергетика, горнорудная отрасль, туризм, информационные технологии, а также ветеринария и медицина.

ИА REGNUM напоминает, что 16 января 2016 года с Ирана была снята большая часть международных экономических и финансовых санкций. Это произошло благодаря тому, что Тегеран согласился начать реализацию соглашения, предусматривающего постепенное сворачивание ядерной программы этой ближневосточной страны. Снятие санкций позволило иранским банкам возобновить финансовые операции с иностранными банками и международными финансовыми институтами, а также в кратчайшие сроки в значительной степени нарастить товарооборот с другими странами.

Отметим, что согласно официальным данным иранского правительства, ежегодный товарооборот между Киргизской Республикой и Исламской Республикой Иран составляет лишь около $30 млн (1,68 млрд рублей по текущему курсу). Для сравнения, между Ираном и Афганистаном объем торговли достигает $2,7 млрд (свыше 151,14 млрд рублей).

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Экономика Киргизии
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