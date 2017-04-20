МВФ: Ближайшие два года Туркмения будет лидером по темпам роста ВВП

Ашхабад, , 19:04 — REGNUM Среди стран Средней Азии лидером по темпам роста национальной экономики в 2017 — 2018 годах станет Туркмения, чей валовой внутренний продукт в указанный период увеличится на 6,5% и 6,3%, соответственно. Такие прогнозы приводят эксперты Международного валютного фонда в очередном своем докладе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Второе место аналитики МВФ присудили Узбекистану, предрекая ему экономический рост в 6% в течение как текущего, так и последующего года. Третьим оказался Таджикистан, чей ВВП в течение ближайших двух лет вырастет на 4,5% и 5%, соответственно. Замыкают список Киргизия — рост на 3,4% и на 3,8%, и Казахстан — рост на 2,5% и на 3,4%.

Среди остальных стран постсоветского пространства наилучшие показатели, согласно представленному МВФ документу, в 2017 и 2018 годах должны будут продемонстрировать Молдавия — рост ВВП на 4,5% и на 3,7%, Грузия — рост на 3,5% и на 4%, а также Латвия — рост на 3% и на 3,3%.

Затем следуют Армения, чья экономика, как ожидается, будет ежегодно увеличиваться на 2,9% в течение каждого из двух лет, Литва — рост на 2,8% и на 3,1%, Украина — рост на 2% и на 3,2%, Эстония — рост на 2,5% и на 2,8%, России — рост на 1,4% в течение каждого из двух лет.

Наиболее медленно, считают аналитики фонда, в 2017 — 2018 годах будут развиваться экономики Азербайджана — спад на 1% и рост на 2%, а также Белоруссии — спад на 0,8% и рост на 0,6%.