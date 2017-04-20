«Multi-D обеспечивает заметную экономию»

Москва, , 18:55 — REGNUM Разработанная специалистами Группы компаний ASE (инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом) система управления проектами Multi-D на Ростовской АЭС («Life cycle management based on Multi-D®Technology at Rostov NPP») признана лучшей в номинации «Мега-проект» (Mega-Project Multi-Roadmap Element) в международном конкурсе CETI AWARD2016. Церемония награждения победителей состоялась в рамках технологической конференции и выставки FIATECH в городе Орландо штата Флорида, США. Конкурсные проекты рассматривались международным жюри, в состав которого входили представители США, Франции, Англии, Японии, Норвегии.

Организатором конкурса является одно из наиболее авторитетных в мире промышленных объединений FIATECH. Это крупный промышленный консорциум и ассоциация, объединяющая международное инженерное сообщество, включающее как крупные инжиниринговые компании, так и вендоров программного обеспечения в области управления жизненным циклом капитальных объектов.

«Соблюдение сроков и четкое следование бюджету являются на сегодняшний день ключевыми вызовами в строительстве АЭС, — отметил эксперт Аналитического центра МГИМО (У) МИД РФ Леонид Гусев. — Мы видим, с какими серьезными проблемами сейчас столкнулась американская компания «Вестингауз» при строительстве четырех атомных реакторов в США: дело дошло до банкротства компании и стало поводом для сомнений в экономической эффективности строительства новых объектов атомной энергетики. Тем ценнее факт признания российской системы Multi-D, предназначенной для управления проектами в строительстве, в первую очередь, при сооружении атомных станций. Опыт использования Multi-D при строительстве новых блоков Ростовской АЭС подтвердил, что система не просто позволяет строить по графику и не выходя за пределы бюджета — она обеспечивает заметную экономию. Так, при сооружении третьего блока Ростовской атомной станции удалось сэкономить 2 млрд рублей и запустить его на 2 месяца раньше срока».

«Стоит обратить внимание и на то, что наблюдающийся кризис в российско-американских политических отношениях не смог повлиять на выбор инженерного и делового сообщества, что еще раз подчеркивает высокий уровень разработки Росатома. Это вселяет надежду на возможность конструктивного диалога и в других областях», — подчеркнул он.