Медведев предлагает инвестиционную льготу

Москва, , 18:13 — REGNUM Глава правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал о возможности введения инвестиционной льготы, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

«Мы предлагаем введение общей инвестиционной льготы в виде снижения налога на прибыль до 5%, если средства расходуются на вложения в основной капитал предприятия», — сказал он в Госдуме.

Льготы могут получить компании, которые, например, вкладывают средства в установку высокотехнологичного оборудования.

Субсидировать ставку налога на прибыль предполагается за счет средств федерального бюджета, в том числе в отношении обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.