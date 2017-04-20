Медведев предлагает инвестиционную льготу
Ставка может составить 5%
Москва, 19 апреля 2017, 18:13 — REGNUM Глава правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал о возможности введения инвестиционной льготы, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.
«Мы предлагаем введение общей инвестиционной льготы в виде снижения налога на прибыль до 5%, если средства расходуются на вложения в основной капитал предприятия», — сказал он в Госдуме.
Льготы могут получить компании, которые, например, вкладывают средства в установку высокотехнологичного оборудования.
Субсидировать ставку налога на прибыль предполагается за счет средств федерального бюджета, в том числе в отношении обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.
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