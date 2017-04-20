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Борис Титов о навязывании услуг «ЯроблЕИРЦ»: «Это неправильно вообще»

Экономика
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей посетил Ярославль
Борис Титов
Иллюстрация: Ombudsmanbiz.ru
Борис Титов

Ярославль, 19 апреля 2017, 18:07 — REGNUM  Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе рабочей поездки в Ярославль прокомментировал инициативу областных властей по переводу всех коммунальных платежей на «ЯроблЕИРЦ». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Государство устанавливает тарифы и государство должно обеспечивать платежи перед ресурсоснабжающими организациями, поэтому оно имеет право вырабатывать свою политику. Другой вопрос, что если частные компании (другие расчетные центры — ИА REGNUM ), которые были уже на рынке и никоим образом не подвергли сомнению эффективность своей работы, принудительно, а не в результате рыночной конкуренции, вынуждают уйти с рынка, то это неправильно вообще», — заявил Борис Титов.

Ранее обеспокоенность в связи с ситуацией с «ЯроблЕИРЦ» выражал ярославский бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров.

Основным акционером «ЯроблЕИРЦ» является ООО «ЕИРЦ», учрежденное предпринимателями Александром Мурзиным и Петром Веревкиным. 25% акций центра принадлежат правительству Ярославской области. По плану областных властей, в перспективе все платежи от потребителей коммунальных ресурсов должны проходить через «ЯроблЕИРЦ», услуги которого оцениваются в 3,9% комиссионных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия Ярославля меняет совет директоров ОАО «Управдом Дзержинского района». Бывший заместитель мэра Игорь Блохин считает, что это делается для того, чтобы заставить управляющую компанию заключить договор с «ЯроблЕИРЦ».

Читайте ранее в этом сюжете: Мэрия Ярославля возвращает контроль над Дзержинским управдомом

Читайте развитие сюжета: ЯроблЕИРЦ – золотой троянский конь для губернатора Миронова?

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