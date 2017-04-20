Германия ухватилась за датскую нефть

Копенгаген, , 18:53 — REGNUM Немецкая Wintershall Noordzee B. V., которая вот уже 50 лет ведет деятельность в Северном море, впервые добралась до Дании. Как отмечается в сообщении пресс-службы, компания начала добычу нефти на датском шельфе на месторождении Ravn

По словам управляющего директора Wintershall Noordzee B. V. Роберта Фримпонга, начать добычу на месторождении удалось благодаря ряду факторов, в том числе, инновационному подходу и настойчивости. За счет этого блока планируется добраться до, возможно, новых запасов углеводородов, которые могут находиться в Дании.

Между Wintershall Noordzee B. V. И Копенгагеном заключен договор на разработку Ravn. Доля немецкой компании в датском нефтяном месторождении — 63,64%. Остальное — за государственной нефтегазовой местной компанией Nordsøfonden. Нефть, которая здесь добывается, доставляется в Нидерланды. Происходит это сначала по трубопроводу на принадлежащую немецкой стороне платформу, а уже потом в Нидерланды по экспортной сети.

Месторождение Ravn было открыто как раз благодаря Wintershall Noordzee B. V. В 2013 году компания во время бурения разведочной скважины в датской акватории Северного моря обнаружила нефть. По оценкам, запасы черного золота достигают 100 млн баррелей. Причем недалеко от этого месторождение до этого было найдено еще одно — Hibonite.

Сегодня Ravn осваивают поэтапно, применяется специальная концепция, когда оценка запасов месторождения производится уже в ходе разработки. Это значит, что информация о рентабельности скважины и прочем собирается непрерывно, благодаря чему база данных постоянно пополняется, развитие месторождение упрощается.

Таким образом, немецкая компания укрепляет свои позиции в регионе Северного моря, так как она уже работает, например, в Нидерландах. Ранее государственное энергетическое агентство Дании утвердило план разработки и эксплуатации месторождения. Он предполагает использование добывающей платформы с автоматической технологией и прокладку морского трубопровода до уже вышеупоминавшейся платформы А6-А.

Роберта Фримпонга заявил: «Месторождение Ravn — это важный этап в развитии нашего предприятия. Это первое месторождение в Дании, которое мы на правах оператора выводим на этап промышленной эксплуатации».

Wintershall Noordzee B. V. пытается укрепить свои позиции в Северном море, поэтому компания планирует участвовать в подобных нефтяных проектах на территории Дании. По мнении представителей компании, природный газ в будущем будет все более востребованным и станет дополняться нефтяной составляющей, поэтому в Нидерландах и южной части Северного моря Wintershall продолжит делать акцент на добычу голубого топлива.

Эта немецкая компания работает и в России. В 2012 году «Газпром» подписал с Wintershall соглашение об обмене активами. Согласно договоренностям, российской компании отходила траспортировка и доля участия 50% в Wintershall Noordzee BV, то есть в проектах в южной части Северного моря (Нидерланды, Дания и Великобритания). Сегодня «Газпром» уже получает газ, добытый на совместном предприятии в этом регионе. BASF, «дочка» немецкой компании, в свою очередь, получила право на добычу в виде доли участия в разработке участков 4А и 5А блока Ачимовских залежей Уренгойского НГКМ в Западной Сибири. В соответствии с планом развития, ресурсы этих блоков составляют 274 млрд кубометров газа и 74 млн тонн конденсата.

Читайте ранее в этом сюжете: Польша и Дания скоро реализуют почти мифический газопровод Baltic Pipe