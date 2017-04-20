Медведев не исключил снижения ключевой ставки

Москва, , 17:59 — REGNUM Несмотря на то, что доступность кредита в российской экономике пока что оставляет желать лучшего, Центральный банк последовательно проводит политику на снижение ключевой ставки, и в перспективе она может быть продолжена. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 апреля заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Госдумы.

«Сейчас не идеальная ситуация с кредитами, но тем не менее Центральный банк последовательно снижает ключевую ставку. По всей вероятности, если ситуация будет к этому располагать, эта политика будет продолжена. Стало быть, кредиты будут доступнее», — сказал Медведев, напомнив, что «совсем недавно кредитная ставка была почти в два раза больше».

Премьер-министр отметил, что радикальные решения в кредитно-денежной политике чреваты серьезными негативными макроэкономическими последствиями и привел в качестве примера опыт Венесуэлы.

«Делать все нужно максимально аккуратно, чтобы не разбалансировать ситуацию, а иначе мы получим ситуацию, близкую к Венесуэле, или даже к некоторым нашим партнерам по БРИКС, где, еще раз подчеркиваю, финансовая ситуация выглядит более сложной, чем у нас», — подчеркнул глава правительства.