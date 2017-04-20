В Дагестанской энергосбытовой компании новый директор

Махачкала, , 18:14 — REGNUM Смена руководства произошла в Дагестанской энергосбытовой компании (ДЭСК). Экс-директор компании Андрей Ерешкин перешел на другую работу, его место в качестве исполняющего обязанности занял Магди Гитинов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Нового руководителя коллективу представил гендиректор ПАО «МРСК Северного Кавказа» Юрий Зайцев. Он сказал, что энергокомпания показывает положительную динамику работы с 2015 года, а Гитинов хорошо знаком с энергетической отраслью региона. Новый директор в качестве основных задач отметил надежную поставку энергоресурсов потребителям республики и успешное решение производственных вопросов.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ДЭСК, Гитинов ранее трудился на посту заместителя директора компании. Новую должность Ерешкина собеседник не уточнил, сказав, что он получил назначение в МРСК Северного Кавказа.

Дагестанская энергосбытовая компания, имея статус гарантирующего поставщика электроэнергии в республике, занимается ее продажей потребителям. Является дочерним предприятием ОАО «Российские сети».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года руководитель сменился в Дагестанской сетевой компании, которая поставляет электроэнергии потребителям. Гимбата Гимбатова на этом посту сменил экс-заместитель министра транспорта, энергетики и связи Дагестана Муртазали Гитинасулов. В руководстве МРСК Северного Кавказа, дочерним предприятием которого является ДСК, кадровые изменения объяснили удручающей ситуацией в энергосетевом комплексе республики.

Регион имеет крупную задолженность за электричество. По последним данным, долг республики перевалил за 19 млрд рублей.

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