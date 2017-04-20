Бюджет Ярославля не будет получать деньги от ярмарок на улицах города

Ярославль, , 17:43 — REGNUM В Ярославле право проведения ярмарок будет разыгрываться на конкурсах, однако бюджет города не будет получать за это деньги. Постановление, определяющее порядок проведения конкурсов (№549 от 14.04.2017), издала мэрия Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после назначения сначала ио, а затем мэром города Владимира Слепцова, на улицах начали активно организовываться ярмарки, в том числе появились полотняные торговые палатки. Активные ярославцы стали высказывать возмущение этим в соцсетях, заявив, что центр города превращается в «Черкизон».

При этом организацией таких ярмарок занимался муниципальный рынок — АО «Центр». Общество занималось торговлей на площади Труда, улице Кирова, Волжской набережной, сквере на площади Челюскинцев и Которосльной набережной. Там стали появляться деревянные ларьки, которые остались после проведения Новогодней ярмарки. Интерес к организации ярмарок проявила антимонопольная служба по депутатскому запросу.

«Мы сделали запрос в мэрию Ярославля, чтобы нам объяснили на основании каких документов идет установление киосков. Ответ мы должны получить до конца этой недели», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника отдела контроля органов власти и рекламы Ярославского УФАС Сергей Гаврилов.

Не исключено, что постановление мэрии и появилось благодаря запросу ФАС. Интересно, что мэрия Ярославля не собирается зарабатывать деньги на организации ярмарок. Положение о проведении конкурса говорит о том, что право проводить ярмарки на муниципальной земле получит та фирма, которая имеет наибольший опыт в этом виде деятельности, хорошую репутацию и предложит наименьшую цену для сдачи мест в аренду предпринимателям, которые будут торговать на ярмарке. О платежах в городской бюджет речь не идет.

«Так или иначе, город должен зарабатывать на сдаче муниципальной земли бизнесу — для организации ярмарок или чего-то другого. Или должна быть какая-то иная понятная цель, в которой город выигрывает. Нужно понимать, какую цель преследует город. Пока это непонятно», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета, председатель регионального отделения «Опоры России» Сергей Выржиковский.

Получить комментариев в мэрии города корреспонденту ИА REGNUM не удалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославцы: Центр города превращается в «Черкизон»