Четверг, 20 Апреля 2017 года
02:16:24 МСК

Бюджет Ярославля не будет получать деньги от ярмарок на улицах города

Экономика
Мэрия издала постановление, определяющее порядок организации конкурсов на право проведения ярмарок
«Ярмарка» на Волжской набережной «Ярмарка» на Волжской набережной

Ярославль, 19 апреля 2017, 17:43 — REGNUM  В Ярославле право проведения ярмарок будет разыгрываться на конкурсах, однако бюджет города не будет получать за это деньги. Постановление, определяющее порядок проведения конкурсов (№549 от 14.04.2017), издала мэрия Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после назначения сначала ио, а затем мэром города Владимира Слепцова, на улицах начали активно организовываться ярмарки, в том числе появились полотняные торговые палатки. Активные ярославцы стали высказывать возмущение этим в соцсетях, заявив, что центр города превращается в «Черкизон».

При этом организацией таких ярмарок занимался муниципальный рынок — АО «Центр». Общество занималось торговлей на площади Труда, улице Кирова, Волжской набережной, сквере на площади Челюскинцев и Которосльной набережной. Там стали появляться деревянные ларьки, которые остались после проведения Новогодней ярмарки. Интерес к организации ярмарок проявила антимонопольная служба по депутатскому запросу.

«Мы сделали запрос в мэрию Ярославля, чтобы нам объяснили на основании каких документов идет установление киосков. Ответ мы должны получить до конца этой недели», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника отдела контроля органов власти и рекламы Ярославского УФАС Сергей Гаврилов.

Не исключено, что постановление мэрии и появилось благодаря запросу ФАС. Интересно, что мэрия Ярославля не собирается зарабатывать деньги на организации ярмарок. Положение о проведении конкурса говорит о том, что право проводить ярмарки на муниципальной земле получит та фирма, которая имеет наибольший опыт в этом виде деятельности, хорошую репутацию и предложит наименьшую цену для сдачи мест в аренду предпринимателям, которые будут торговать на ярмарке. О платежах в городской бюджет речь не идет.

«Так или иначе, город должен зарабатывать на сдаче муниципальной земли бизнесу — для организации ярмарок или чего-то другого. Или должна быть какая-то иная понятная цель, в которой город выигрывает. Нужно понимать, какую цель преследует город. Пока это непонятно», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета, председатель регионального отделения «Опоры России» Сергей Выржиковский.

Получить комментариев в мэрии города корреспонденту ИА REGNUM не удалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославцы: Центр города превращается в «Черкизон»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Малый бизнес
Главное сегодня
NB!
20.04.17
«Верба» идет в армянские ВС. Новейший российский ПЗРК в горных условиях
ЕреванАрмения Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
20.04.17
Американскому нефтегиганту Exxon мешают антироссийские санкции США
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
20.04.17
Ювенальная ловушка глобальной системы
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
20.04.17
МИД РФ: Суд ООН отказался поддержать заявления Киева об «оккупации» Крыма
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
20.04.17
«Ленин создал государство, ставшее вторым — а значит суверенным» — Кургинян
МоскваРоссия Годовщина Октябрьской революции Политика
NB!
20.04.17
Украинский запрет закупки угля из РФ: «Политика, никакой экономики»
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
20.04.17
«Гениальный политик в самом чистом смысле этого слова» — Кургинян о Ленине
МоскваРоссия Годовщина Октябрьской революции Политика
NB!
19.04.17
«Результат деятельности Ленина — феномен социального государства»
МоскваРоссия Годовщина Октябрьской революции Политика
NB!
19.04.17
Заместитель Марин Ле Пен: Флаг ЕС — олигархическая тряпка
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
19.04.17
Кадыров — Путину: Сообщения СМИ об убийствах граждан в Чечне — провокация
МоскваРоссия Силовые структуры Чечни Политика
NB!
19.04.17
Госдума вводит наказание за склонение к суициду и смертельные киберсекты
МоскваРоссия Борьба с суицидальной информацией в интернете Общество
NB!
19.04.17
«Решение ОПЕК может поднять цены на нефть до $65 за баррель к концу года»
ВашингтонСША Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
19.04.17
Глава Белгородской области пойдет на новый срок — Путин разрешил
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
19.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 19 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
19.04.17
МРОТ и прожиточный минимум: численность бедных растёт
МоскваРоссия Бедность Политика
NB!
19.04.17
Суд ООН отверг часть требований Украины в иске против России
ГаагаНидерланды Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
19.04.17
Госдума устанавливает требования к онлайн-кинотеатрам
МоскваРоссия Интернет Экономика
NB!
19.04.17
Как «игрища в сепаратизм» в Литве превратились в фарс
ВильнюсЛитва Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
19.04.17
Петербург потеряет до 10 млрд рублей от закрытия рек и каналов — Смольный
Санкт-ПетербургРоссия Речной пассажирский транспорт Политика
NB!
19.04.17
Жириновский дал совет по арестам губернаторов
МоскваРоссия Коррупция Политика
NB!
19.04.17
«Новые губернаторы и старые элиты»: круглый стол в ИА REGNUM
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Политика
NB!
19.04.17
Нужно беречь лучшее в мире правительство — Медведев
МоскваРоссия Отчет правительства РФ перед Государственной думой Политика
ещё главное