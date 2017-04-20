Госдума обсудит законопроект о сносе пятиэтажек в Москве

Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 20 апреля, Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о реновации жилья, сообщает ИА REGNUM. Речь идет о законопроекте, который станет основной реализации программы по сносу пятиэтажек в Москве.

Программа реновации столичного жилья была одобрена президентом Владимиром Путиным на встрече с московским мэром Сергеем Собяниным. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в марте 2017. Он регламентирует предоставление жилья собственникам квартир в московских пятиэтажках и, как указывали авторы, обеспечит прозрачность процесса.

Нижняя палата парламента намерена оперативно работать над законопроектом. «Запрос москвичей нас обязывает к тому, чтобы мы эти проблемы решили как можно быстрее», — сказал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Фонд

Так, в частности, для реализации программы планируется создать специализированную некоммерческую организацию — фонд содействия реновации жилищного фонда в городе Москве. Он сможет выполнять как роль заказчика строительства, так и функции самого застройщика. Кроме того, организация также будет вправе привлекать средства граждан по договорам долевого участия. Ответственным за обязательства фонда будет правительство Москвы.

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Дополнительные полномочия

Московские власти законопроектом будут наделены рядом дополнительных полномочий. В частности, в кварталах, подлежащих реновации, возможно изменение высотности зданий, назначения земель и других категорий, установленные Правилами землепользования и застройки. Для ускоренного подключения домов к инфраструктуре на застраиваемых участках будет вводиться публичный сервитут. Кроме того, предлагается разрешить отступление от федеральных технических регламентов, требований пожарной и санитарной безопасности.

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Кого и куда

Всего в рамках программы реновации в Москве планируется снести порядка 8 тыс. домов и переселить около 1,6 млн человек. Технически процедура переселения будет выглядеть следующим образом: собственникам квартир, находящимся в сносимом доме, местные власти направляют «письменное предложение о предоставлении нового жилья» и проект соглашения о переходе права собственности.

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Новая квартира должна быть «равнозначной» «старому» жилому помещению и находиться в границах того же или соседнего района, а для жителей Центрального, Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского административных округов — в пределах округа. При этом под «равнозначным» понимается благоустроенное жилье, общая и жилая площадь которого соответствует прежней квартире и в котором столько же комнат. Стоит отметить, что количество предлагаемых вариантов новых жилых помещений не оговаривается в законопроекте.

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У собственника будет всего лишь 60 дней для заключения договора мены. В случае, когда по истечении этого срока собственник отказывается подписывать договор, чиновники получают право изымать жилое помещение, выселять жильца и регистрировать его по новому месту жительства в судебном порядке. Причем решение суда об удовлетворении требований, согласно нововведениям, подлежит «немедленному исполнению и может быть оспорено только в части равнозначности предоставляемого жилого помещения». Между тем оспаривание указанного акта в судах высшей инстанции не будет налагать мораторий для принудительного выселения и понуждения к заключению договора мены.

Подмена

Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства подверг критике законопроект о сносе старых пятиэтажек в Москве. Эксперты считают, что законопроект не решает задачи по обновлению жилищного фонда столицы. Прежде всего, эксперты считают «категорически неприемлемой» подмену двух институтов: изъятия земельных участков для госнужд — прекращением права собственности.

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Право на судебную защиту

Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия»), в частности, обратила внимание на то, что равноценность и равнозначность жилья — это не одно и тоже. «Я в свое время предложила понятие равнозначности — оно применялось только и исключительно для нанимателей, для собственника существует термин — равноценное жилое помещение. В документе нарушается право на судебную защиту этих собственников, потому что решение вступает в силу сразу после принятия, то есть апелляция, кассация невозможна», — указала Хованская.

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Срок рассмотрения вопроса о переселении из сносимого жилья — 60 дней, напомнила она. «За 60 дней можно уехать лечиться, в командировку, приехать и увидеть, что твоего помещения нет. Такая судебная практика совершенно недопустима — предъявлять иск только на основании того, что жилое помещение не равнозначное — это грубейшее нарушение всего, чего только можно нарушить. Законопроект ограничил право на судебную защиту — я хочу, чтобы вы это услышали», — подчеркнула депутат.

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