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ЕАЭС: Назарбаев оптимистичен

Экономика

Взаимная торговля стран ЕАЭС в январе — феврале 2017 года увеличилась на 34,2% по сравнению с данными за аналогичный период 2016 года

Владимир Путин с Нурсултаном Назарбаевым и Александром Лукашенко
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин с Нурсултаном Назарбаевым и Александром Лукашенко

Астана, 21 апреля 2017, 04:20 — REGNUM  

По мнению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, ситуация внутри Евразийского экономического союза дает поводы для оптимизма. На прошедшем Высшем совете ЕАЭС Назарбаев особенно отметил скоординированное сотрудничество государств в важнейших отраслях экономики, указал на устанавливаемые контакты с прочими странами, определил практические достижения. С подробностями знакомит постоянный автор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Несмотря на трудности, связанные в том числе с глобальными причинами, для надежды на лучшее есть объективные причины. Показатели с начала текущего года подтверждают увеличение объема внешней и взаимной торговли ЕАЭС более чем на треть. Действительно, практически у всех стран — членов ЕАЭС наблюдается рост импорта и экспорта. По показателям торгового оборота лидирует Россия, наиболее низок этот показатель у Киргизии (имеющей до сих пор отрицательный торговый баланс). В общей же сложности торговый баланс стран-членов с миром находится в плюсе. Внутри ЕАЭС торговые обороты также набирают темп.

Несмотря на в целом хорошие показатели, пространство для роста остается огромным. Нурсултан Назарбаев выступает с рядом предложений, целью которых является наращивание сотрудничества между странами.

Подробности читайте в статье: Почему президент Казахстана смотрит с оптимизмом в будущее ЕАЭС?

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