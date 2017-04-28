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В Алтайском крае стали производить больше круп, сахара и молочных продуктов

Экономика

В I квартале 2017 года индекс производства пищевой продукции составил 109,3%

Алтайский урожай зерна
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Алтайский урожай зерна

Барнаул, 19 апреля 2017, 10:45 — REGNUM  За I квартал 2017 года индекс производства пищевой продукции в Алтайском крае составил 109,3%, напитков — 116,3%, такие данные сегодня, 19 апреля, приводит Алтайкрайстат. По данным статистиков, производителям продуктов питания удалось не только сохранить объемы выпуска продукции, но и обеспечить по определенным позициям положительную динамику.

Так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, положительные темпы наблюдаются в молочной промышленности. Объемы производства молока и сухих сливок увеличились в 1,8 раза, выпуск мороженого возрос в 1,6 раза. Также рост объемов зарегистрирован в производстве сливочного масла (на 13,2%) и сыворотки (на 6%).

Традиционно сильная в регионе зерноперерабатывающая отрасль на 2,3% увеличила выпуск макаронных изделий, а производство круп и муки грубого помола — возросло на 18%. Рост в 13% показало производство зерновых продуктов для завтрака и прочих продуктов из зерновых культур.

Говоря о причинах роста объемов продукции зернопереработки, исполнительный директор АО «Алтайская крупа» Геннадий Ильичев пояснил, что в Алтайском крае сложилась богатая сырьевая база — хороший урожай дал возможность производить значительные объемы круп и муки.

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Высокие показатели отмечены в производстве сахара. В январе-марте текущего года его выпущено в 2,1 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года, — отмечают специалисты управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Алтайкрайстат обнародовал информацию, свидетельствующую о снижении потребительских цен на продовольствие (на 0,3%) и увеличившихся ценах на непродовольственные товары (0,6%). В целом индекс потребительских цен в марте к февралю 2017 года составил 100,1%.

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