«Решение ОПЕК может поднять цены на нефть до $65 за баррель к концу года»

По мнению исследователей, решение о пролонгации соглашения о сокращении объемов добычи нефти может оказать на рынок более значительное воздействие, чем, например, информация о количестве запасов нефти в США

Вашингтон, , 18:50 — REGNUM Аналитики нефтяного рынка ожидают, что в ближайшие несколько месяцев биржевые котировки черного золота, наконец, значительно вырастут — по крайней мере до $60 за баррель. Такой позиции придерживаются эксперты американского инвестиционного банка Citigroup, говорится в их клиентской записке от 17 апреля.

Более того, по их расчетам, к концу 2017 года нефть будет стоить не меньше $65 за баррель. Как отмечается в исследовании, сегодня, видя, что страны ОПЕК и еще 11 нефтедобывающих стран, не входящих в картель, придерживаются договоренностей по сокращению объемов добычи нефти, все больше специалистов говорят о том, что цена на нефть стабилизируется и начинает расти. По мнению авторов исследования, Эда Морза и Сета Клейнмана, значительную роль в ситуации на нефтяном рынке играет соглашение «ОПЕК плюс», Россия, а также другие крупные страны-нефтедобытчики.

25 мая в Вене состоится очередное заседание ОПЕК, на котором члены организации решат, будут они продлевать действие сделки или нет. Аналитики Citigroup считают, что если сделка будет продлена до конца года, то котировки нефти эталонной марки Brent протестируют уровни выше $60 за баррель впервые с октября 2015 года. После чего к концу года цена может и вовсе достигнуть $65 за баррель.

Причем эксперты считают, что возможное решение ОПЕК и других нефтедобывающих стран о пролонгации соглашения может сыграть более значительную роль на мировом нефтяном рынке, чем восстановление роста добычи сланцевой нефти в США.

В Вене на заседании ОПЕК 30 ноября члены картеля приняли решение о сокращении объемов добычи нефти, которое в СМИ окрестили «историческим». Страны договорились уменьшить производство энергоносителя в общей сложности почти на 1,2 млн баррелей нефти в сутки за первые полгода 2017 года. В начале декабря к этому решению присоединились еще 11 других производителей нефти, включая Россию. Их доля в сокращении запасов нефти — 558 тыс. баррелей нефти в сутки. Россия, по этим договоренностям, должна за первую половину года сократить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки.

Что касается ситуации с ценами на нефть и влиянием ОПЕК, то не все эксперты настроены так оптимистично. Как ранее писало ИА REGNUM, аналитики инвестиционного банка Jefferies в конце марта отмечали в своем докладе, что такие события, как падение цен на нефть, увеличение запасов сланцевой нефти в США, свидетельствуют о том, что ОПЕК и другим нефтедобывающим странам, заключившим соглашение о сокращении объемов производства черного золота, не удалось коренным образом изменить ситуацию.

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Также эксперты Goldman Sachs, одного из крупнейших в мире инвестиционных банков, являющегося финансовым конгломератом, считают, что негативным образом на цены на нефть повлияют крупные проекты, которые были намечены несколько лет назад, поскольку тогда в разных регионах были запланированы многомиллиардные нефтяные проекты. Часть из них была отложена, но не все. В Goldman Sachs полагают, крупные нефтяные проекты в России, Канаде, Бразилии и на шельфе Мексиканского залива могут в ближайшие несколько лет завершиться. В итоге глобальные поставки нефти будут расширены, и на рынок хлынет еще 1 млн баррелей нефти в сутки.

Вечером во вторник. 18 апреля, стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,34% — до $55,17 за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,02% — до $52,64 за баррель. Как отмечало агентство MarketWatch со ссылкой на мнение аналитика Price Futures Group Фила Флинна, сегодня информация о добыче американской нефти — причина, негативно влияющая на мировые нефтяные цены.

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