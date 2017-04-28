Барнаульцы оценили преимущества Центра обслуживания клиентов СГК

Барнаул, , 05:38 — REGNUM Барнаульские потребители оценили преимущества Центра обслуживания клиентов Сибирской теплосбытовой компании. С начала 2017 года они воспользовались его услугами более 13 тысяч раз. Как сообщили сегодня, 19 апреля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания», по статистике клиентами центра ежедневно становятся более 150 человек: это представители управляющих организаций, ТСЖ, а также потребители, имеющие прямые договоры теплоснабжения с компанией.

«Мы стремимся к тому, чтобы клиенты СГК могли получать услуги, необходимую помощь быстрее и удобнее. Создание центра вывело нас на совершенно новый уровень обслуживания клиентов. Наши потребители экономят самое ценное, что есть сегодня — время. У них нет необходимости курсировать по этажам и коридорам — весь спектр услуг сосредоточен в одном месте. Поэтому ЦОК становится все более востребованным у горожан», — подчеркнул директор Барнаульского филиала Сибирской теплосбытовой компании Игорь Холодков.

По его словам, традиционно самой популярной услугой остается получение юридическими лицами финансовых документов для оплаты потребленных тепла и горячей воды — на ее долю приходиться порядка 48% обращений. Так же, как и в 2016 году, потребители активно обращаются в центр по вопросам заключения и перезаключения договоров теплоснабжения и чтобы сдать показания приборов учета. Помимо этого специалисты отмечают рост количества обращений по вопросам заключения прямых договоров с РСО нежилых помещений.

«Барнаульцы, с которыми у компании заключены прямые договоры теплоснабжения, могут обращаться в ЦОК за помощью в решении технических вопросов, связанных с эксплуатацией приборов учета, по вопросам задолженности, а также получения необходимых подтверждающих документов для оформления льгот. В центре созданы все условия, чтобы каждый обратившийся человек мог сразу получить необходимую помощь или консультацию в составлении нужных документов для дальнейшего прояснения вопроса. Для комфорта клиентов единовременно работают сразу девять окон, а также установлена система электронной очереди», — отмечается в пресс-релизе СГК.

Известно, что за семь месяцев существования учреждения специалистами ЦОКа было обработано более 30 тысяч обращений потребителей.

В СГК напомнили, что для удобства граждан второй год на сайте Сибирской генерирующей компании второй год работает сервис «Личный кабинет потребителя». Пользоваться им могут юридические и физические лица при наличии договора прямой оплаты теплоснабжения. На сегодняшний день к нему подключены около 600 абонентов (активность пользования данным сервисом составляет 80%). Чтобы получить доступ к сервису необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов в Барнауле по адресу улица Гоголя 36, офис 100в, 1 этаж.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала года на долю барнаульских энергетиков пришлось более 50% всей электроэнергии, производимой СКГ в Алтайском крае и Республике Алтай. Суммарно ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 произвели более 876 млн кВт-ч электроэнергии. При этом всего в Алтайской энергосистеме за этот период было выработано 1615,9 млн кВт-ч ресурса.

Читайте ранее в этом сюжете: СГК: наибольший объем электроэнергии произвели в Барнауле