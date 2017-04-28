Пятница, 28 Апреля 2017 года
22:33:59 МСК

Алтайская промышленность демонстрирует рост

Экономика

Данным Алтайкрайстата, сводный индекс промышленного производства составил 109,9%

АПК в Алтайском крае
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
АПК в Алтайском крае

Барнаул, 18 апреля 2017, 08:19 — REGNUM  

Алтайкрайтат обнародовал данные, свидетельствующие о росте промышленного производства: в первом квартале 2017 года он составил 109,9%. Объем отгруженной продукции промышленными предприятиями за этот период составил 89,3 млрд рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Самый внушительный рост продемонстрировала обрабатывающая промышленность — 113,8%. Также высокие темпы роста сохраняются в производстве транспортных средств и оборудования, машин, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производстве кокса (выпуск вагонов за три месяца этого года увеличился в 13,7 раза, кокса — на 16%, сеялок — более чем в 65 раз, тракторов для сельского хозяйства — на 24,6%, двигателей внутреннего сгорания — в 1,4 раза, лекарственных препаратов — в 1,5 раза).

По данным министерства экономического развития Алтайского края, ускорение темпов роста произошло и в пищевой промышленности: за январь — март 2017 года объем продукции вырос на 9,3% (за январь — февраль 2017 года — на 8,2%).

«За январь — март 2017 года выпуск растительного масла увеличен на 15,1%, сливочного масла — на 13,2%, сыворотки — на 6%, мороженого — в 1,6 раза, крупы — на 18,8%, сахара — в 2,1 раза, макаронных изделий — на 2,3%. Производство напитков выросло на 16,3%», подчеркнули в министерстве.

Читайте также: В Алтайском крае отмечено снижение цен на продовольствие

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам января-февраля 2017 года индекс промышленного производства составлял 111,2%. Из наиболее значимых видов экономической деятельности наибольший рост (почти в 4,5 раза) показало производство транспортных средств и оборудования.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пищевая промышленность
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Андрей АрешевКарабах: факторы сдерживания военной эскалации в исторической ретроспективе
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего — II
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
28.04.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: на троих поговорили, а дальше?
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Украина проигрывает ЛНР по доступности цен на самое необходимое
ЛуганскЛНР Экономика ДНР и ЛНР Экономика
NB!
28.04.17
ООН: Антироссийские санкции оказались неэффективными
Нью-ЙоркСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
28.04.17
Москва второй день подряд стоит в девятибалльных пробках
МоскваРоссия Автотранспортные проблемы Москвы Общество
NB!
28.04.17
«Бизнес может компенсировать курортный сбор туристам услугами или скидками»
СтавропольРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
Валентин ИлюшинВ музей прорыва блокады Ленинграда привезли танки
КировскЛенинградская областьРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Общество
NB!
28.04.17
Значительный поток наркотиков в РФ идет с Украины — Путин
МоскваРоссия Наркомания, наркоторговля и борьба с ними Политика
NB!
28.04.17
Тиллерсон: Угроза северокорейской ядерной атаки на Сеул и Токио реальна
Нью-ЙоркСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
28.04.17
МИД РФ: Москва учтёт стратегические последствия принятия Черногории в НАТО
МоскваРоссия Вступление Черногории в НАТО Политика
NB!
28.04.17
Офшор в Крыму: «Инвестиции не с Запада, но из Латинской Америки и АТР»
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Экономика
NB!
28.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 28 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
28.04.17
ДНР ожидает на майские праздники провокации со стороны ВСУ
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
28.04.17
«Главный эффект от сборов – мы прекратим терять курортную инфраструктуру»
СтавропольРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
Италия: «Спасающие мигрантов в море НПО связаны с контрабандистами»
РимИталия Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Политика
NB!
28.04.17
Шаг к алкоголизации: торговлю водкой через интернет считают неприемлемой
МоскваРоссия Алкоголизм и борьба с ним Экономика
NB!
28.04.17
В 2018 году флот России получит первую атомную «Суперакулу» с «Калибрами»
МоскваРоссия Военно-морской флот Техника
NB!
28.04.17
Кавминводы без курортного сбора не превратить в «мировой курорт»
СтавропольРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
Коррупция в департаменте Югры: новые дела и фигуранты
Ханты-МансийскРоссия Коррупция Происшествия
NB!
28.04.17
Борис МарцинкевичЭнергетический фундамент России
МоскваРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
28.04.17
Станислав ТарасовТайна охотничьей резиденции Николая II в Карсе
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
ещё главное