Метод «прокола» поможет энергетикам при строительстве перемычки в Рубцовске

Рубцовск, Алтайский край, , 07:58 — REGNUM В Рубцовск прибыла спецтехника и специалисты из Красноярска: их задача (в рамках реализации проекта по строительству перемычки между двумя теплосетевыми контурами) — проложить под дорожным полотном трубопровод диаметром 700 мм без вскрытия и нарушения асфальтобетонного покрытия — при помощи так называемого метода «прокола». Об этом сегодня, 18 апреля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

Известно, что порядка 10 метров трубопровода уже проложены под дорожным полотном переулка Улежникова в районе его пересечения с улицей Карла Маркса.

«Мы понимаем свою ответственность перед горожанами, поэтому при разработке проекта перемычки старались по возможности исключить неудобства для жителей города в процессе строительства. Особенно это касается введения ограничений движения транспорта. Безусловно, не везде нам удается избежать вскрытия асфальта, газонов и прочих элементов городского благоустройства. Однако все то, что мы так или иначе нарушим, выполняя работы, будет обязательно восстановлено. Это один из стандартов работы СГК в каждом городе присутствия. Перед подрядными организациями мы ставим задачу, чтобы по завершению строительства жители были удовлетворены увиденным результатом», — пояснил директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект, который с осени 2016 года реализует Сибирская генерирующая компания (СГК) в Рубцовске, без преувеличения можно назвать уникальным. В течение двух лет компания инвестирует около 2 млрд рублей в переоснащение Южной тепловой станции, которая получит новые котлы, турбину и пульт управления, а также осуществит перекладку более 16 км трубопроводов и строительство еще более 6,3 км. В результате будут созданы условия для надежного обеспечения жителей теплом и горячей водой от одного источника.

На этот шаг энергетики пошли потому, что уже через пару лет обветшалые тепловые сети и нехватка средств в муниципальном бюджете создали бы катастрофическую ситуацию в отопительный сезон.