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Алтайская турзона «Бирюзовая Катунь» получила двух новых резидентов

Экономика

В развитие туристический инфраструктуры они намерены вложить около 300 млн. рублей

Бирюзовая Катунь
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Бирюзовая Катунь

Барнаул, 17 апреля 2017, 07:57 — REGNUM  В ближайшие 4 года на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» будут построены новый гостиничный комплекс и кемпинг. Два новых резидента, чьи заявки на заключение соглашений об осуществлении туристско-рекреационной деятельности в ОЭЗ были одобрены на заседании экспертного совета, планируют вложить в строительство порядка 300 миллионов рублей. Об этом сегодня, 17 апреля, известил официальный сайт Алтайского края. При этом, уточняется, что один резидент внес изменения в ранее заключенное соглашение, известив, что готов вложить дополнительные средства в увеличение количества мест размещения в действующем гостиничном комплексе.

Напомним, ранее сообщалось, что планируемые объекты инвесторы намерены сдать 2021 году, а всего в ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» работает уже порядка 20 резидентов.

Соглашение к новыми резидентами подпишет управление Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу на основании решения экспертного совета особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». Известно, что в совет этот входят представители муниципальных и региональных органов власти, Алтайского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Алтайского регионального отделения Общероссийского народного фронта, Алтайской торгово-промышленной палаты, а также Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, создание особых экономических зон туристического типа началось согласно постановлению Правительства РФ в 2007 году. «Бирюзовая Катунь» является одной из немногих действующих в России. С начала реализации этого проекта на формирование инфраструктуры турзоны направлено около 4 млрд. рублей государственных средств, а частные инвесторы уже вложили около 0,8 млрд. рублей.

В 2016 году Правительство Алтайского края получило полномочия по ее управлению от Министерства экономического развития Российской Федерации.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайская ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» приросла двумя новыми резидентами

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